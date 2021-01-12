أجهزة توجيه Wi-Fi 6E الأولى من TP-Link قادمة هذا العام

أعلنت شركة TP-Link عن أجهزة التوجيه الخاصة بها الأولى الداعمة لمعيار Wi-Fi 6E، الذي يمثل ترقية جديدة ضخمة للشبكة اللاسلكية تضاعف الموجات الهوائية المتاحة أربع مرات للحصول على سرعات أسرع واتصالات أكثر موثوقية.

وتتضمن أجهزة التوجيه الأربعة الأولى التي تعلن عنها TP-Link جهازي توجيه للشبكات المتداخلة وجهازي توجيه أحادي الوحدة عالية الجودة، بما في ذلك جهاز يدعم سرعات 10 جيجابت في الثانية.

وتضيف أجهزة التوجيه الداعمة لمعيار Wi-Fi 6E نطاقًا ثالثًا للشبكة اللاسلكية، لذلك بالإضافة إلى نطاقي 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز، سيكون هناك الآن نطاق 6 جيجاهرتز.

وستكون هذه الشبكة أكبر أيضًا بشكل ملحوظ، مما يعني تقليل الازدحام وزيادة إمكانية الحصول على سرعات أعلى.

وتخطط TP-Link لتقديم جهازي توجيه للشبكات المتداخلة مع دعم Wi-Fi 6E هذا العام، بحيث يعتبر كل من Deco X96 و Deco X76 Plus بمثابة جهاز توجه ثلاثي الموجات، ويستخدمان نطاق 6 جيجاهرتز الجديد.

ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى عملية توصيل أكثر ثباتًا وأسرع من الشبكات المتداخلة ثلاثية الموجات التقليدية.

وهناك جانب سلبي واحد، إذ عندما تشتري الهواتف والحواسيب المحمولة والأجهزة الأخرى التي تدعم اتصالات الشبكة اللاسلكية بنطاق 6 جيجاهرتز، فإن هذه الأنظمة تتصل بها عبر نطاقي 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز فقط، وذلك لأن شبكة 6 جيجاهرتز يتم استخدامها من أجهزة التوجيه نفسها.

ويعد Deco X96 بسرعات تصل إلى 7800 ميجابت في الثانية، بينما يعد Deco X76 Plus بسرعات تصل إلى 5400 ميجابت في الثانية، ويتضمن أيضًا راديو Zigbee مدمجًا لدعم الأدوات المنزلية الذكية.

وإذا كنت ترغب في الاتصال مباشرة بالأجهزة التي تعمل عبر الشبكة اللاسلكية بمدى 6 جيجاهرتز، فهذا هو الغرض من جهازي توجيه TP-Link التاليين.

يعتبر كل من Archer AX96 و Archer AX206 بمثابة جهاز توجيه ثلاثي المدى، لكن بالنظر إلى أنهما ليسا أنظمة للشبكات المتداخلة، فإن مدى 6 جيجاهرتز متاح للاتصال بالأجهزة الفردية.

ويعد Archer AX96 بسرعات تصل إلى 7800 ميجابت في الثانية، بينما يعد Archer AX206 بسرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، إذا كان اتصالك بالإنترنت سريعًا لدعمه.

ولم يتم الإعلان عن أسعار أجهزة التوجيه الأربعة بعد، ومن المتوقع أن يبدأ شحن الوحدات الأولى بالربع الثالث من العام.

كما أعلنت TP-Link أيضًا عن بعض المنتجات الأخرى اليوم، بما في ذلك Deco Voice X20، وهو عبارة عن جهاز توجيه لشبكة Wi-Fi 6 المتداخلة، الذي يعمل أيضًا بصفته مكبر صوت ذكي يدعم أليكسا، وسيتم إطلاقه في الأشهر المقبلة.

وهناك أيضًا Deco X80-5G، بوابة لاستخدام 5G كإنترنت منزلي وعمل أيضًا بصفته جهاز توجيه لشبكة Wi-Fi 6.

وأعلنت TP-Link أيضًا عن عدد من الأدوات المنزلية الذكية الجديدة تحت علامتها التجارية Kasa، بما في ذلك جرس الباب الذكي.





