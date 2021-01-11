Bot Handy .. روبوت من سامسونج لتقديم الشراب

تعمل شركة سامسونج على تطوير روبوت يسمى Bot Handy يمكنه التقاط الغسيل، وتحميل غسالة الصحون، وإعداد الطاولة، وحتى إحضار المشروب لك.

وتم وصف الروبوت بأنه قيد التطوير، وتقول سامسونج: إن Bot Handy سيكون قادرًا على التعرف على الأشياء باستخدام الكاميرا والذكاء الاصطناعي.

وقال (سيباستيان سيونغ) Sebastian Seung، رئيس Samsung Research، خلال المؤتمر الصحفي للشركة في CES: إن الهدف من الروبوت أن يكون امتدادًا لك في المطبخ، وغرفة المعيشة، وفي أي مكان آخر قد تحتاج فيه إلى يد إضافية في منزلك.

وليس من الواضح في الوقت الحالي مدى قرب Bot Handy من أن يكون منتجًا حقيقًا قابلًا للشراء، ولم تعلن الشركة عن السعر أو موعد الإصدار.

وقد استخدمت الشركة سابقًا CES لإظهار الروبوتات ذات المظهر المستقبلي، التي تعتبر مفهومًا أكثر من كونها منتجًا حقيقيًا.

ويعتبر Bot Handy في شكله الحالي عبارة عن روبوت طويل ورفيع باللون الأبيض والأسود وله عينان رقميتان كبيرتان تغيران التعبيرات أثناء تحركه.

ويمتلك الروبوت ذراعًا واحدًا يمكن أن يدور حول ثلاث نقاط هي الكتف والمرفق والمعصم، مع يد تشبه المشبك في نهايتها.

وتوجد كاميرات مثبتة أعلى جسم الروبوت ويده للتعرف على الأشياء، ويمكن للروبوت أن يتحرك في جميع أنحاء الغرفة عبر قاعدة متدحرجة، ويدور من جانب إلى آخر، ويرفع نفسه للوصول إلى الأشياء الأعلى.

وتقول شركة سامسونج: إن الروبوت سيكون قادرًا على تقييم المواد التي تصنع منها الأجسام المختلفة بحيث يمسكها بالقدر المناسب من القوة، ومن المفترض أيضًا أن يكون قادرًا على التعامل مع الأشياء بأحجام وأوزان وأشكال مختلفة.

وبالإضافة إلى Bot Handy، عرضت سامسونج أيضًا إصدارًا محدثًا من Bot Care، وهو مساعد آلي عرضته الشركة للمرة الأولى في عام 2019.

ومن المفترض أن يكون الروبوت بمثابة مساعد شخصي لتذكيرك بأخذ قسط من الراحة من العمل أو أن لديك اجتماعات قادمة.

وأظهرت سامسونج أن الروبوت يفتح تلقائيًا شاشة حتى يتمكن مالكه من الانضمام إلى مكالمة الفيديو التي على وشك البدء.

وفيما يتعلق بالمنتجات الفعلية، تمتلك سامسونج روبوتًا واحدًا يجب أن يتم شحنه هذا العام، وهو روبوت التنظيف +JetBot 90 AI المزود بمستشعرات LIDAR والمستشعر الثلاثي الأبعاد والذكاء الاصطناعي لمساعدته على التعرف على الأشياء حتى يتمكن من تجنب العقبات بشكل أفضل.

وتقول سامسونج: إن روبوت +JetBot 90 AI ذكي بما يكفي للاقتراب من الأشياء غير القابلة للكسر، والابتعاد عن الأشياء القابلة للكسر.

ويتضمن روبوت +JetBot 90 AI كاميرا تقليدية مدمجة، التي تهدف إلى السماح لك بفحص الحيوانات الأليفة أثناء غيابك، ومن المفترض أن يتم شحنه في وقت ما في النصف الأول من عام 2021.





