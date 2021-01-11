4 طرق لحفظ نسخة احتياطية من حاسوب ويندوز 10

في بعض الأحيان قد تضطر إلى إعادة تثبيت نظام التشغيل ويندوز 10 في حاسوبك لأي سبب من الأسباب، وهذا يعني أنه يجب عليك قضاء بعض الوقت في إعادة تثبيت التطبيقات واستعادة بياناتك وملفاتك مرة أخرى يدويًا، ولكن يمكنك جعل هذه العملية سهلة للغاية إذا قمت بحفظ نسخة احتياطية من بياناتك وملفاتك سابقًا.

وسنستعرض اليوم 4 طرق تساعدك في حفظ نسخة احتياطية من حاسوب ويندوز 10 بسهولة:



1- استخدم إحدى خدمات التخزين السحابية:

يمكنك استخدام إحدى خدمات التخزين السحابية لحفظ نسخة احتياطية من ملفات وتطبيقات في الحاسوب، ومن ثم إذا قمت بإعادة تهيئة الحاسوب، وتثبيت نظام التشغيل من جديد، فكل ما عليك فعله هو الاتصال بالإنترنت ثم تسجيل الدخول إلى الخدمة التي استخدمتها أو تثبيت التطبيق الخاص بها وعمل مزامنة مع الحاسوب لاستعادة ملفاتك وأي إعدادات وتطبيقات قمت بحفظها مرة أخرى.

2- استخدم تطبيق نسخ احتياطي متصل بالإنترنت دائمًا:

إذا كنت تخشى من انهيار نظام التشغيل في أي لحظة، فمن الأفضل تثبيت أحد تطبيقات النسخ الاحتياطي، مثل: تطبيق Backblaze وجعله متصل بالإنترنت دائمًا لنسخ ملفاتك إلى حسابك بشكل تلقائي في الخلفية.

ومن ثم بافتراض أنك لا تمانع في التوقف لبعض الوقت في تنزيل ملفاتك التي نُسخت احتياطيًا، فيمكنك بسهولة استعادة أحدث الملفات بمجرد تثبيت نظام التشغيل من جديد، ويعمل هذا النهج بشكل أفضل مع ملفاتك الشخصية، لذا لا تتوقع استخدامه لاستعادة جميع التطبيقات والألعاب المثبتة سابقًا.

3- انسخ بياناتك مباشرة إلى قرص تخزين خارجي:

إذا كان الحاسوب يحتوي على ملفات مهمة وحساسة لا تريد فقدانها، وفي الوقت نفسه لا تريد حفظها في إحدى خدمات التخزين السحابية، فيمكنك نسخها مباشرة في وحدة تخزين خارجية، مثل: محرك أقراص USB.



كل ما عليك فعله هو سحب وإسقاط هذه الملفات قرص التخزين، ثم فصل قرص التخزين بمجرد الانتهاء، وسيكون لديك نسخة احتياطية كاملة من هذه الملفات يمكنك حملها معك في كل مكان، للوصول إليها من أي جهاز آخر بسهولة.

4- قم بعمل نسخة احتياطية للإشارات المرجعية بشكل منفصل:

إذا كان لديك الكثير من الإشارات المرجعية (Bookmarks) في متصفحك وتخشي من نسيانها إذا قمت بتثبيت نظام التشغيل من جديد، فيمكنك استخدام إضافة (OneTab) لدمجها جميعًا في علامة تبويب واحدة، ثم قم بحفظها في حسابك في خدمة التخزين السحابي، ومن ثم بعد تثبيت نظام التشغيل من جديد يمكنك استيرادها بسهولة مرة أخرى.





