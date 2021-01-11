وجدت الخطوة الأخيرة التي قام بها تطبيق (واتساب) WhatsApp والمتعلقة بتحديث شروط الخدمة وسياسة الخصوصية والاندماج بشكل أفضل مع مجموعة منتجات فيسبوك الأخرى، وجمع البيانات المالية الخاصة بالمستخدمين هجوم ومعارضة شديدة من الجميع.

وقد شجعت هذه الخطوة الكثير من رواد الأعمال في وادي السيلكون بتشجيع متابعيهم على الانتقال إلى تطبيق (Signal)، ومنهم: (إيلون ماسك) Elon Musk الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، وجاك دورسي) Jack Dorsey، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر.

وبالفعل بدأ العديد من المستخدمين بإجراء هذا التبديل، والذي جعل تطبيق (Signal) في الفترة الأخيرة أفضل تطبيق مجاني في متجري آب ستور وجوجل بلاي في الهند متجاوزًا تطبيق (واتساب).

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

ومع ذلك غالبًا ما ينطوي تبديل التطبيقات على معضلة تحويل محادثات مجموعات واتساب إلى التطبيق الجديد، لكن مطوري تطبيق (Signal) نشروا طريقة سهلة للغاية تتيح لك نقل محادثات مجموعات واتساب بسهولة وفي خطوات معدودة.

إليك كيفية نقل محادثات مجموعات واتساب إلى تطبيق Signal:

للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

قم بتثبيت تطبيق (Signal) في هاتفك، وهو متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور ، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي

بعد تثبيت تطبيق (Signal) في هاتفك، قم بفتحه، ثم اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الزاوية اليمنى من شاشة التطبيق.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (إنشاء مجموعة) Create a Group.

أعط اسمًا للمجموعة التي تم إنشاؤها وأضف جهات الاتصال المطلوبة.

الآن افتح المجموعة التي أنشأتها، ثم اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من شاشة التطبيق.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

في النافذة التي تظهر لك، اضغط على خيار (رابط المجموعة) Group Link.

قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (رابط المجموعة) Group Link إلى وضع التشغيل.

في النافذة نفسها بعد تبديل الزر، اضغط على خيار (مشاركة) Share بالأسفل.

في تطبيق (واتساب)، افتح المجموعة التي تريدها ثم الصق الرابط الذي قمت بنسخه في مربع الكتابة.

الآن يمكن لأي شخص لديه حق الوصول إلى هذا الرابط، الانضمام مباشرة إلى المجموعة التي أنشأتها في تطبيق (Signal).

ملاحظة: يمكن لمنشئ المجموعة إيقاف مشاركة الرابط في أي وقت من خلال تبديل الزر السابق إلى وضع عدم التشغيل، بالإضافة إلى ذلك يمكنك مشاركة الرابط في أي تطبيق آخر للمراسلة ودعوة الآخرين للانضمام إلى تطبيق (Signal).





