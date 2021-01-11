4 نصائح لتحقيق أقصى استفادة من نظام macOS Big Sur

يعتبر نظام التشغيل (macOS Big Sur) من أفضل الإصدارات التي أطلقتها آبل لحواسيبها حتى الآن، حيث قامت الشركة بإعادة تصميمه بالكامل لتوفير تجربة أفضل للمستخدم، ووصفته بأنه أكبر تغيير في تصميم نظام تشغيل حواسيبها منذ ظهور (OS X) أو (macOS 10) لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عامًا.

ومن ثم إذا كنت تنتقل حديثًا للعمل بحاسوب ماك، أو قمت بالترقية إلى هذا الإصدار، فهناك الكثير من الميزات التي يمكنك اكتشافها لجعل تجربة استخدامك للحاسوب أكثر سهولة:

1- عرض أيقونة البطارية ونسبة الشحن في شريط القوائم:

قامت آبل بنقل أيقونة البطارية من شريط القوائم، إلى داخل إعدادات الحاسوب في نظام (macOS Big Sur)، ولإظهارها مرة أخرى في شريط القوائم، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على أيقونة آبل في الأعلى.

في القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (تفضيلات النظام).

اضغط على خيار (Dock & Menu Bar).

اضغط على خيار (البطارية) Battery.

ضمن هذا القسم، قم بتحديد خياري (عرض في شريط القوائم) Show in Menu Bar و (عرض النسبة المئوية) Show Percentage.

2- تثبيت المحادثات المفضلة في تطبيق الرسائل:

إذا كنت تواجه صعوبة في العثور على بعض المحادثات في تطبيق iMessage أو تخشى عليها من الضياع وسط الكم الهائل من المحادثات التي تَرِدك، فيمكنك الآن إذا منت تستخدم نظام (macOS Big Sur) تثبيتها في شكل دوائر في الجزء العلوي من قائمة المحادثة.

حيث يمكنك تثبيت المحادثات في الأعلى، بحيث تظهر في شكل دوائر مع صورة الشخص أو الأحرف الأولى من اسم الشخص الذي تجري معه المحادثة، كل ما عليك فعله هو الضغط بزر الماوس الأيمن على المحادثة، ثم اختيار (تثبيت) Pin من القائمة التي تظهر لك.

3- استخدام متصفح سفاري لترجمة مواقع الويب باللغات الأجنبية:

مع العدد الهائل من مواقع الويب الموجودة على شبكة الإنترنت، ليس هناك شك في أننا قد نفقد فهم بعض المحتوى الرائع لمجرد أننا قد لا نفهم اللغة المكتوب بها، من أجل ذلك، قامت آبل في نظام (macOS Big Sur) أداة للترجمة بتضمين في متصفح سفاري (Safari) يسمح بترجمة مواقع الويب إلى اللغات المدعومة، كل ما عليك فعله هو الضغط على رمز الترجمة بعد عنوان URL للموقع.

4- استخدام ملصقات الخصوصية في التطبيقات لمعرفة البيانات التي تجمعها:

أضافت آبل ميزة (ملصقات الخصوصية) Privacy labels في متجر التطبيقات، حيث يمكن الآن معرفة مجموعة متنوعة من المعلومات حول مطور التطبيق وأنواع البيانات التي يجمعها التطبيق، وكيف ولماذا تُجمع البيانات، وما إذا كانت البيانات التي جُمعت تحدد هوية المستخدم أم لا.

ستجد ملصقات الخصوصية مُضمنة في صفحة كل تطبيق موجود في متجر آب ستور في قسم جديد يُسمى (خصوصية التطبيق) App privacy، وسيظهر هذا القسم أسفل قسم (التقييمات والمراجعات).





