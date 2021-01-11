تيليجرام تسخر من خصوصية المستخدم في واتساب

لجأت منصة تيليجرام إلى استخدام مقطع الفيديو الشهير المسمى Coffin Dance من أجل تكريم وفاة خصوصية المستخدم في واتساب.

وتم نشر التغريدة عبر حساب تيليجرام الرسمي ضمن منصة تويتر في 10 يناير، واكتسبت أكثر من 226000 إعجابًا.

ويحمل النعش الشهير إشعار واتساب الجديد للمستخدمين للسماح للتطبيق بالوصول إلى بيانات فيسبوك مسنجر الخاصة بهم.

واكتسب الإشعار الكثير من الاهتمام من وسائل التواصل الاجتماعي، وحصل التحديث على الكثير من ردود الفعل من المستخدمين.

ويلجأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى الصور الهزلية الضاحكة بصفتها وسيلة للتواصل عبر الإنترنت.

ويستخدم المستخدمون منذ بضعة أيام حتى الآن الصور الهزلية الضاحكة بمثابة رد على واتساب بشأن تحديث سياسة الخصوصية.

ومع ذلك، كان من غير المتوقع أن تنضم منصة تيليجرام بنفسها إلى حملة السخرية من تحديث خصوصية المستخدم لواتساب.

واكتسبت منصة واتساب في الأيام الأخيرة زخمًا عبر الإنترنت بعد تحديث سياسة الخصوصية الجديدة.

ويُطلب الآن من مستخدمي واتساب السماح للمنصة بالوصول إلى معلومات فيسبوك مسنجر الخاصة بهم، ويعني عدم الموافقة على ذلك قبل حلول 8 فبراير إنهاء حساب واتساب الخاص بهم.

ويبدو أن العديد من مستخدمي واتساب غير متأكدين من قبول هذه السياسة، بينما لم يقرأ الآخرون الشروط والأحكام ووافقوا من أجل الاحتفاظ بحساباتهم عبر الخدمة.

وانتقل المستخدمون الذين يشككون في هذا التحديث الجديد إلى تطبيقات المراسلة الشهيرة الأخرى، مثل: تيليجرام و Signal.

ومن المعروف أن شركة فيسبوك تمتلك واتساب، وبالتالي، تريد شركة التواصل الاجتماعي دمج جميع بيانات المستخدم من تطبيقاتها، بما في ذلك إنستاجرام ومسنجر وواتساب، في المستقبل القريب.

ويمثل هذا الأمر بالنسبة للعديد من المستخدمين نهاية خصوصية المستخدمين، وهو ما حاولت تيليجرام التعبير عنه من خلال استخدام مقطع الفيديو الشهير لتكريم وفاة خصوصية المستخدم في واتساب.

ويُستخدم هذا الفيديو الشهير عندما يرغب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الإشارة إلى نهاية شيء ما، حيث يرقص حاملو النعش بفرح شديد وهم يحملون النعش.





