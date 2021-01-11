إل جي تعلن عن أصغر لوحة تلفاز OLED لها حتى الآن

قدمت شركة LG Display بعض التفاصيل حول لوحات OLED التي سيتم شحنها إلى الشركات المصنعة لأجهزة التلفاز هذا العام.

وكشفت الشركة عن الجيل التالي من شاشة تلفاز OLED بجودة صورة محسنة في معرض CES 2021 لإثبات تطور تقنية OLED.

وتشتمل التشكيلة على لوحة بقياس 42 إنشًا، وهي أصغر شاشة OLED بحجم تلفاز حتى الآن من LG Display، بالإضافة إلى حجم لوحة جديد بقياس 83 إنشًا من المحتمل أن تكون موجودة في تشكيلة Bravia التي كشفت عنها سوني قبل بضعة أيام.

ويعني هذا أن أجهزة تلفاز OLED تتوفر هذا العام بأحجام 42 و 48 و 55 و 65 و 77 و 83 و 88 إنشًا.

وتقول LG Display: إنها تشحن أيضًا لوحة بقياس 77 إنشًا من الجيل التالي، التي يُقال: إنها أكثر كفاءة بنسبة 20 في المئة، وبالتالي فهي قادرة على تقديم سطوع أعلى من ذي قبل، وهو ما كان عيبًا نسبيًا في أجهزة تلفاز OLED حتى الآن.

وتُظهر شاشة OLED بقياس 77 إنشًا الجديدة من إل جي تقدمًا ملحوظًا في جودة الصورة من خلال المواد المطورة حديثًا ذات الكفاءة العالية، وتعني الكفاءة العالية أن الشاشة تعمل على تحسين سطوعها للحصول على صور أكثر حيوية.

وتعد LG Display بمنزلة شركة مصنعة للمكونات، ولا تصدر منتجات استهلاكية بنفسها، لذلك ليس من الواضح من الشركة التي تخطط لطرح جهاز تلفاز بقياس 42 إنشًا للبيع هذا العام.

ولم تكشف شركة إل جي النقاب بالكامل عن مجموعة تلفزيونات OLED لعام 2021، لكن وفقًا لتقرير من وكالة يونهاب، ستستخدم العلامة التجارية OLED evo للألواح الجديدة في سلسلة G1 لعام 2021.

وأعلنت LG Display عن العديد من الأخبار في معرض CES الافتراضي لهذا العام، حيث أعلنت عن مفهوم السرير الذكي مع لوحة OLED شفافة، مع لوحة مرنة بقياس 48 إنشًا يمكنها التحول من تلفاز بشاشة مسطحة إلى شاشة ألعاب منحنية.





