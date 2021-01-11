إل جي تعرض تلفاز OLED للألعاب القابل للانحناء

عرضت شركة LG Display في معرض CES الافتراضي لهذا العام تلفاز OLED للألعاب القابل للانحناء بقياس 48 إنشًا الجديد الخاص بها، الذي يمكن أن ينتقل من شاشة مسطحة إلى شاشة منحنية بضغطة زر واحدة.

ويمكن أن تتيح لك اتجاهات العرض المرنة مشاهدة التلفاز بالاتجاه المسطح ولعب الألعاب بالاتجاه المنحني.

ويُظهر فيديو الشركة أيضًا كيف يمكن استخدام الشاشة في لعبة سباق من منظور الشخص الأول في قمرة القيادة، الذي يبدو وكأنه استخدام عملي آخر للتلفاز المرن.

وإذا كنت تفضل ممارسة ألعاب السباق باستخدام الشاشة المسطحة، فيمكنك ذلك، كما يمكنك اختيار الشاشة المنحنية إذا وجدت ذلك أكثر جاذبية.

ويمكن تحويل التلفاز إلى شاشة مسطحة أثناء مشاهدة التلفاز، مع استخدامه بصفته شاشة منحنية أثناء اللعب، حيث توفر الشاشة المنحنية مسافة مشاهدة موحدة من منتصف الشاشة إلى حافتها.

ويمكن أن ينحني التلفاز حتى دائرة نصف قطرها 1000 مم، مع تقديمه معدل التحديث الذي يصل إلى 120 هرتز، ويوفر معدل التحديث المتغيرًا الذي يتراوح من 40 هرتز إلى 120 هرتز.

كما يتمتع تلفاز OLED القابل للانحناء بتقنية الصوت السينمائي CSO من إل جي، بحيث تهتز الشاشة لإنشاء الصوت بدلاً من مكبرات الصوت.

واستخدمت المفاهيم القديمة شاشة بسماكة 9 مم، لكن إل جي خفضت سماكة الجزء الذي يجعل شاشة CSO القابلة للانحناء بقياس 48 إنشًا تهتز إلى 0.6 مم.

واكتسبت تقنية OLED حديثًا اهتمامًا في سوق أجهزة التلفاز للألعاب بسبب تفوقها، حيث يصدر كل بكسل ضوءه الخاص، مما يوفر نسبة تباين غير محدودة.

ويؤدي هذا إلى توفير مستوى آخر من جودة الصورة النابضة بالحياة، مع التجربة السلسة التي يوفرها وقت الاستجابة البالغ 0.1 ميلي ثانية، ومعدل التحديث البالغ 120 هرتز في الثانية، والنطاق الواسع المتغير لمعدل التحديث من 40 هرتز إلى 120 هرتز.

وبالنسبة للاعبين الذين يشاهدون الشاشات لفترة طويلة من الوقت، فإن شاشات OLED من إل جي مناسبة بشكل خاص لأنها معروفة براحة العين.

وتم الاعتراف بها واعتمادها من منظمات الاعتماد العالمية الرائدة على أنها تنبعث منها مستويات منخفضة من الضوء الأزرق وكونها خالية من الوميض.

وقال (تشانغ هو أوه) Chang-ho Oh، رئيس وحدة أعمال التلفاز في LG Display: تم تحسين شاشة العرض CSO القابلة للانحناء للألعاب لأنها تزيد من استخدام التكنولوجيا المتقدمة التي تنتج مستوى آخر من حيث توفير التجربة الغامرة والبيئة الأفضل للاعبين.

وأعلنت LG Display عن العديد من الأخبار في معرض CES الافتراضي لهذا العام، حيث أعلنت عن مفهوم السرير الذكي مع لوحة OLED شفافة، مع أصغر لوحة تلفاز OLED لها حتى الآن.





