إل جي تتخيل سريرًا به تلفاز OLED شفاف مخفي

تواصل شركة LG Display اتجاهها المتمثل في إعادة تصور مستقبل الشاشات في CES 2021 من خلال تلفاز شفاف جديد من نوع OLED بقياس 55 إنشًا يتيح لك الرؤية من خلاله حتى عند تشغيله وعرض صورة.

وتقول LG Display: إن التلفاز الشفاف يحقق شفافية بنسبة 40 في المئة، وهو تحسن مقارنة بشاشات LCD الشفافة السابقة التي تدعي الشركة أنها حققت شفافية بنسبة 10 في المئة فقط.

وتتخيل LG Display التلفاز الشفاف موجود عند السرير، حيث يمكن أن يرتفع جزئيًا أو كليًا لعرض المعلومات أو مقاطع الفيديو مع الاحتفاظ بمنظر الجانب الآخر من الشاشة.

وتحتوي اللوحة كما تم تصميمها الآن على مكبرات صوت مدمجة، وذلك بالرغم من عدم وضوح ميزات الصوت التي تدعمها بدقة.

وذكرت الشركة أن تقنية Sound Solution الخاصة بها مضمنة في الإطار، وتقول LG Display: إنه يمكن أيضًا نقل مجموعة OLED الشفافة في جميع أنحاء المنزل إذا كنت ترغب في وضعها في مكان آخر.

وترى الشركة هذا بصفته جهازًا منزليًا ذكيًا وجهازًا يمكن استخدامه يومًا ما في الأماكن العامة، كما هو الحال في المطاعم وفي وسائل النقل العام.

وقال (جونغ صن بارك) Jong-sun Park، نائب الرئيس الأول لشركة LG Display ورئيس الأعمال التجارية، في بيان: OLED الشفافة هي تقنية تزيد من مزايا OLED ويمكن استخدامها في الأماكن المختلفة في حياتنا اليومية، من المتاجر ومراكز التسوق والتصميمات الداخلية المعمارية إلى المركبات المستقلة وقطارات الأنفاق والطائرات.

يذكر أن هذه ليست الشاشة الشفافة الأولى التي تظهر للمرة الأولى في CES، حيث عرضت سامسونج شاشات OLED الشفافة من قبل، وعرضت باناسونيك نموذجًا أوليًا للشاشة الشفافة في عام 2016.

كما أن هذه الشاشة ليست شاشة OLED الشفافة الأولى من إل جي، حيث أعلنت الشركة في الشهر الماضي أنها بدأت بتطوير أبواب منزلقة من نوع OLED شفافة لمباني المكاتب والمساحات التجارية.

وابتكرت إل جي أيضًا شاشة OLED شفافة منحنية بقياس 77 إنشًا في عام 2017، التي تخيلت أنها يمكن استخدامها للافتات أو الإعلانات.

ويمثل التلفاز الشفاف مجرد واحد من العديد من النماذج الأولية التجريبية لشاشات إل جي، التي أصبح بعضها منتجات حقيقية يمكنك شراؤها.

ولا يوجد مؤشر في الوقت الحالي على أن تلفاز OLED الشفاف الجديد من إل جي سيصبح منتجًا حقيقيًا في وقت ما في المستقبل.





