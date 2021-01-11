إتش بي تعلن عن Elite Folio بمعالج Snapdragon

أعلنت شركة إتش بي عن جهاز Elite Folio، وهو حاسب محمول جديد قابل للتحويل مزود بوحدة معالجة مركزية بمعمارية Arm.

ويتكيف الجهاز بصفته حاسبًا قابلًا للتحويل مع الطريقة التي ينتقل بها الأشخاص بين العمل والحياة باستخدام منصات حوسبة Snapdragon من كوالكوم لتقديم اتصال 5G اختياري، وما يصل إلى 24.5 ساعة من تشغيل الفيديو.

ويجمع HP Elite Folio بين ما يحبه الأشخاص في الهواتف والأجهزة اللوحية والحواسيب الشخصية في جهاز واحد.

وتتميز كاميرا الويب بمجال رؤية 76 درجة، مع ميكروفون مزدوج، ومكبرات صوت عالية الدقة مع صوت من Bang & Olufsen.

وتتميز الشاشة بقياس 13.5 إنشًا بلوحة الخصوصية الاختيارية HP Sure View Reflect، مع كاميرا الويب العالية الدقة التي تأتي مع غالق الخصوصية المدمج لتحسين الأمان.

ويتكيف الحاسب مع أي بيئة للعمل من خلال تصميمه الخالي من المروحة ولوحة المفاتيح الهادئة، ويشتمل الجهاز أيضًا على قلم HP Elite Slim Active مع قاعدة الشحن والتخزين المدمجة للوصول السريع.

ومثل Specter Folio لعام 2019، يتميز Elite Folio بتصميم يتيح لك سحب الشاشة للأمام من أجل إسنادها على لوحة المفاتيح ولوحة التتبع لاستهلاك الوسائط أو العمل باللمس أولاً، أو يمكن وضعها بشكل مسطح أعلى الغلاف السفلي لاستخدامها بأسلوب الحاسب اللوحي.

ويحتوي Elite Folio على شاشة بقياس 13.5 إنشًا وبدقة 1920×1280 بكسل مع نسبة العرض إلى الارتفاع 3:2، مما يشكل ترقية بالمقارنة مع شاشة Specter Folio التي تميزت بنسبة العرض إلى الارتفاع 16:9.

واستفادت شركة إتش بي من بعض الارتفاع الإضافي من خلال تضمين القلم فوق لوحة المفاتيح، وبينما تميز Specter Folio بالجلد، فإن Elite Folio يستخدم الآن الجلد النباتي، ويعني هذا أنه ليس جلدًا.

ويعمل الحاسب بمعالج Snapdragon 8cx Gen 2 الجديد من كوالكوم، وهناك أيضًا اتصال LTE و 5G من خلال مودم Snapdragon X20 و Snapdragon X55.

ويمكن تكوين Elite Folio بسعة تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت من مساحة التخزين.

ويوجد منفذين USB-C 3.2 ومنفذ لسماعة الرأس، وتدعي إتش بي أن عمر البطارية يصل إلى 24.5 ساعة عند مشاهدة ملفات الفيديو المخزنة محليًا، ومن المتوقع أن يتوفر جهاز HP Elite Folio في شهر فبراير.





