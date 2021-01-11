إتش بي تعلن عن تحديثات لحواسيب Elite Dragonfly

أعلنت شركة إتش بي عن تحديث مجموعة حواسيبها المحمولة Elite Dragonfly التي تركز على الأعمال هذا العام من خلال نموذج HP Elite Dragonfly G2 المحدث وخيار HP Elite Dragonfly Max الجديد.

ويشمل كلا الجهازين المحمولين أحدث معالجات إنتل من الجيل الحادي عشر واتصالًا اختياريًا بشبكات الجيل الخامس.

ويعمل نموذج HP Elite Dragonfly Max أيضًا على تحسين كاميرا الويب المدمجة، ويضيف خيار اللون الأسود.

ويتم شحن كل من جهازي G2 و Max بقياس 13.3 إنشًا مع معالجات إنتل من الجيل الحادي عشر، مع توفر Core i3 فقط ضمن G2، بينما تتوفر خيارات معالجات Core i5 و Core i7 عبر كليهما.

ويمكن أيضًا تكوين كلاهما حتى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 2 تيرابايت من مساحة التخزين M.2 SSD.

ويشمل كلا النموذجين أيضًا على منفذ الشحن USB 3.1 ومنفذين USB-C Thunderbolt 3 ومنفذ HDMI 1.4b ودعم Nano SIM.

وتختلف النماذج في تكوينات العرض وكاميرات الويب، بحيث لن يتوفر Max إلا مع شاشة بقياس 13.3 إنشًا وبدقة 1920×1080 بكسل، بينما يمكنك تكوين G2 بلوحات بدقة HD أو 4K.

ويظل كلاهما يشتمل على خيارات لشاشة إتش بي الموجهة نحو الخصوصية، التي تتضمن تقنية لتلوين الشاشة حتى لا يتمكن المارة من التطفل على ما تفعله.

ويشمل Max أيضًا كاميرا ويب بدقة 5 ميجابكسل، بينما يشمل حاسب G2 على كاميرا ويب بدقة 1.2 ميجابكسل، ويمثل هذا تغييرًا أساسيًا في عصر العمل عن بُعد حيث غالبًا ما تكون كاميرات الويب التقليدية للحواسيب المحمولة ضعيفة.

ويحتوي Max أيضًا على أربعة ميكروفونات لتحسين مكالمات الفيديو والصوت، ويحافظ على زر خصوصية كاميرا الويب المخصص الموجود ضمن أجهزة حواسيب HP Elite Dragonfly للعام الماضي

وأزالت إتش بي رز خصوصية كاميرا الويب ضمن G2 لهذا العام، واستبدلته بزر ضمن لوحة المفاتيح يقوم بتنشيط مصراع كاميرا الويب.

ويشمل كل من G2 و Max خيارات 5G، وتحتفظ إتش بي أيضًا بمتعقب Tile المدمج الذي قدمته مع نماذج عام 2020، بحيث يمكنك تتبع الحاسب المحمول تمامًا مثل أي جهاز Tile آخر.

وتقول إتش بي: إنها تتوقع أن يتوفر كل من G2 و Max في شهر يناير، لكنها لم تعلن عن تفاصيل الأسعار حتى الآن.





