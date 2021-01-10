Tab P11 .. جهاز لوحي من لينوفو يستهدف العائلات

أصدرت شركة لينوفو جهازًا لوحيًا جديدًا يعمل بنظام أندرويد يطلق عليه اسم Lenovo Tab P11، ويبدو أنه إصدار أقل تكلفة وأكثر ملاءمة للميزانية من Lenovo Tab P11 Pro للعام الماضي.

ويبدأ سعر الجهاز من 230 دولار، ويتوفر للبيع هذا الشهر، وبينما يستهدف Lenovo Tab P11 Pro المحترفين، فإن Lenovo Tab P11 يستهدف العائلات بشكل أكبر.

ويأتي الحاسب اللوحي بشاشة تعمل باللمس من نوع LCD IPS بقياس 11 إنشًا وبدقة 2000×1200 بكسل أو 2K، وهي أكبر وأكثر إشراقًا أيضًا عند 400 شمعة.

كما تأتي الشاشة مع تقنية Eye Care mode المدمجة للعناية بالعين المعتمدة من TÜV Rheinland11، وتساعد الشاشة أيضًا على خفض الضوء الأزرق الضار لتقليل إجهاد العين.



ويساعدك Lenovo Tab P11 على إنجاز المزيد من المهام بميزات أكثر ذكاءً، مع دعم للقلم، مما يجعل يومك أفضل عند البحث عن الأخبار والاتصالات الاجتماعية وساعات من الترفيه.

ويبدو المظهر الخارجي للجهاز حادًا مثل شاشته الواضحة، حيث تم تصميمه بألوان عصرية هي الرمادي الداكن أو الرمادي البلاتيني مع هيكل قوي من سبائك الألمنيوم للحصول على مظهر أكثر أناقة.

ويعمل الحاسب بمعالج Snapdragon 662 الدعم لشبكات Advanced LTE، والنظام الفرعي المدمج Qualcomm FastConnect، وهو مزود بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت للتصفح السريع.

ويعد Lenovo Tab P11 أيضًا واحدًا من عدد قليل من الأجهزة اللوحية المعتمدة لبث عروض نيتفليكس العالية الدقة.

ويعد الجهاز مفيدًا لإنجاز المزيد من خلال لوحة المفاتيح الاختيارية الفائقة النحافة المزودة بلوحة التتبع المدمجة، ويدعم غطاء الحامل المغناطيسي والمسند المتكامل الحاسب اللوحي لكي يصبح حاسبًا قابلًا للفصل.

ويستشعر قلم Precision Pen الميل وتعديلات الضغط الدقيقة للحصول على تجربة الكتابة الرقمية والرسم الأكثر سلاسة.

ومع عمر بطارية طويل يصل إلى 200 ساعة مع بطارية بسعة 60 ميلي أمبير ومنفذ USB Type-C للشحن، فإن هذا القلم الاختياري يكون جاهزًا عند حدوث الإلهام.

وتشمل المواصفات الأخرى عمر البطارية الذي يصل إلى 15 ساعة، ويأتي مع وضع جديد مناسب للأطفال يسمى Kids Space من جوجل.

ويوفر هذا للآباء والأطفال مجموعة من التطبيقات والكتب ومقاطع الفيديو الملائمة للعائلة المصممة للأطفال دون سن التاسعة لمساعدتهم على التعلم والاستمتاع.

وهناك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لمحادثات الفيديو، كما يتضمن الجهاز ميزة Smart Privacy التي تعمل على تعتيم الخلفية، ويوفر Lenovo Tab P11 مكبرات صوت رباعية مع Dolby Atmos.





