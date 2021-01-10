Clearview AI تشهد ارتفاعًا حادًا بعد هجوم الكابيتول

يقول الرئيس التنفيذي لشركة Clearview AI: إن استخدام تقنية التعرف على الوجه لشركته بين وكالات تطبيق القانون قد ارتفع بنسبة 26 في المئة في اليوم التالي بعد أن هاجمت مجموعة من مثيري الشغب المؤيدين لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة النيويورك تايمز، فقد أكد (هوان تون ذات) Hoan Ton-That، الرئيس التنفيذي لشركة Clearview AI، أن الشركة شهدت زيادة حادة في الاستخدام في 7 يناير، مقارنة بحجم البحث المعتاد في أيام الأسبوع.

وتم بث هجوم 6 يناير على الهواء مباشرة عبر القنوات الإخبارية، وتم التقاط مئات الصور والبث المباشر الذي أظهر وجوه مثيري الشغب الذين كانوا يخترقون مبنى الكابيتول.

وطلب المكتب الفيدرالي للتحقيقات والوكالات الأخرى المساعدة من الجمهور في تحديد المشاركين.

وقال (أرماندو أغيلار) Armando Aguilar، مساعد رئيس قسم شرطة ميامي، الذي يشرف على التحقيقات: نحن نتفحص أي صور أو مقاطع فيديو متاحة من أي موقع يمكننا الحصول عليها.

ويستخدم اثنان من المحققين في مركز الجريمة في الوقت الحقيقي التابع للوزارة تقنية Clearview AI لمحاولة تحديد هوية بعض مثيري الشغب وإرسال المطابقات المحتملة إلى مكتب فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في ميامي.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن قسم شرطة ألاباما كان يستخدم أيضًا تقنية Clearview AI للتعرف على الوجوه في الصور من أعمال الشغب وإرسال المعلومات إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وعندما يجري الضابط بحثًا، يوفر التطبيق روابط لمواقع عبر الويب ظهر فيها وجه الشخص، وأصبحت تقنية الشركة مثيرة للجدل بسبب فعاليتها.

وعلى عكس التعرف على الوجه الذي تستخدمه السلطات، والذي يستخدم صورًا، مثل: صور رخصة القيادة والصور التي التقطتها الشرطة لشخص تم القبض عليه، فإن قاعدة بيانات Clearview AI التي تضم نحو 3 مليارات صورة جرى جمعها من منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الويب الأخرى، وذلك وفقًا لما كشفه التحقيق الذي أجرته صحيفة التايمز في العام الماضي.

وبالإضافة إلى إثارة مخاوف جدية بشأن الخصوصية، فإن ممارسة جمع الصور من وسائل التواصل الاجتماعي انتهكت قواعد المنصات، وأرسلت شركات التكنولوجيا العديد من أوامر الإيقاف والكف إلى شركة Clearview AI في أعقاب التحقيق.

وقالت الشركة في شهر مايو: إنها تتوقف عن بيع تقنيتها للشركات الخاصة وتوفرها لسلطات تطبيق القانون فقط.

وتستخدم نحو 2400 وكالة لتطبيق القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة تقنيات Clearview AI، وذلك وفقًا للشركة.





