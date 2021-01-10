5 طرق تتيح لك اكتشاف الصور المعدلة قبل مشاركتها

تعتبر الصور المعدلة أو التي يتم التلاعب بها ليس أمرًا جديدًا، فهي موجودة وتُشارك منذ ظهور الإنترنت، والآن مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي أصبح انتشارها سهلًا للغاية، حيث يقع الكثير من المستخدمين ضحية لهذه الأساليب، ومع ازدياد إمكانية استخدام المزيد من التقنيات المتطورة، أصبح الأمر معقدًا للغاية، ومع ذلك سنذكر لك في هذا المقال بعض الطرق لمعرفة أن الصورة التي تنظر إليها معدلة أو تم التلاعب بها حتى لا تقع ضحية.

1- تحقق من وجود علامات التعديل في خلفية الصورة:

في بعض الأحيان، قد تحتاج إلى النظر إلى خلفية الصورة نفسها لرؤية الصورة كاملة، حيث تظهر هذه التفاصيل عندما يستخدم الشخص أداة لاقتصاص الصورة أو تحريكها أو تقليصها أو تكبيرها.

حيث يمكنك البحث عن الخطوط المستقيمة في الخلفية وملاحظة إذا ما كانت متطابقة مع الصورة الأصلية، حيث غالبًا ما تُستخدم هذه التقنية نفسها للمبالغة في الصور التي تُظهر فقدان الوزن.

2- ابحث عن الأنماط والأشياء المتكررة:

(الاستنساخ) Cloning هو أسلوب أساسي في تحرير الصور حيث يتضمن تكرار جزء من الصورة، وغالبًا ما يستخدم لإزالة الشوائب الطفيفة في الصورة، ويستخدم هذا الأسلوب أيضًا بطرق أخرى، مثل: تكرار جزءًا من حشد أو شجرة أو حتى النجوم في السماء، حيث يمكنك أيضًا جعل ملعب أو حدث كرة القدم يبدو مزدحمًا أكثر مما هو عليه في الواقع.

لذا قبل مشاركة الصورة أو إبداء الإعجاب بها، ابحث عن الجوانب الفريدة في الصورة ثم تحقق هل يمكنك تحديد هذه التفاصيل في أجزاء أخرى من الصورة، مثل اختيار شخص يرتدي قبعة فريدة ثم البحث عنه في أماكن أخرى في الصورة.

3- تحقق من بيانات EXIF:

بيانات (EXIF) ​​هي بيانات وصفية مخزنة مع صورة عند التقاطها، حيث تتضمن معلومات، مثل: نوع الكاميرا والبعد البؤري والفتحة وسرعة الغالق و ISO وغيرها، وغالبًا ما تُخزن أيضا بيانات الموقع في شكل إحداثيات للموقع الجغرافي الحقيقي الذي التقط فيه الصورة.

لذا إذا كانت هذه البيانات لا تتطابق مع الصورة التي تراها، فمن المحتمل أنه تم التلاعب بالصورة، ولكن تذكر أن أي أدوات تحرير اُستخدمت في صورة ما سيتم إدراجها أيضًا ضمن بيانات (EXIF) ومع ذلك، هذا لا يعني بالضرورة أنه تم التلاعب بالصورة بغرض الخداع.

4- استخدام تطبيقات مخصصة:

هناك أدوات يمكن أن تساعدك في اكتشاف الصور المعدلة أيضًا، مثل: موقع (Image Edited) الذي يقوم بفحص الصورة لإخبارك هل هي صورة معدلة أم لا، من خلال فحص بيانات EXIF بحثًا عن التناقضات في مناطق، مثل: نماذج الكاميرا ومساحات الألوان، والتشبع الزائد، والأنماط التي تشير إلى أنه تم استنساخ أجزاء من الصورة.

كما يمكنك استخدام أداة (FotoForensics) الذي يتيح لك العديد من المعلومات، من خلال تحليل مستوى الخطأ في الصورة وإبراز العناصر التي يحتمل أن تكون معدلة باستخدام برنامج فوتوشوب وقد لا تلتقطها بالعين المجردة.

5- استخدم البحث العكسي:

عندما يفشل كل شيء آخر، لماذا لا تبحث عن الصورة نفسها؟ حيث يتيح لك محرك بحث صور جوجل (Google Image) إجراء بحث عكسي عن الصور للعثور على مثيلات أخرى للصورة نفسها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الصور التي تبدو متشابهة، ومن ثم سيساعدك هذا في العثور على مواقع الويب التي تشير بوضوح إلى أن الصورة مزيفة، أو قد تجد النسخة الأصلية غير المحررة.

يمكنك أيضًا البحث عن معلومات حول الصورة إذا كنت تشك فيها، على سبيل المثال: إذا وجدت أن هناك صورة تدعي إنها تُظهر كائنات فضائية في مدينة ما، يمكنك التوجه مباشرة إلى محرك بحث جوجل لإيجاد أي مقالات أو أخبار لإثبات حقيقة الصورة.





