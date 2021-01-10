موتورولا تكشف عن G Stylus و G Power و G Play

بعد أسابيع من التسريبات والشائعات، كشفت شركة موتورولا عن تشكيلة Moto G لعام 2021، وكما ورد في التسريبات، تضم التشكيلة ثلاثة أجهزة جديدة – Moto G Play و Moto G Power و Moto G Stylus.

Moto G Stylus:

من بين الأجهزة الثلاثة الجديدة، يوفر Moto G Stylus العتاد الأكثر تميزًا، حيث تتضمن نسخة 2021 من الهاتف معالج Snapdragon 678 من كوالكوم، ويتميز بشاشة مثقوبة بقياس 6.8 إنشات وبدقة 1080 بكسل، وهي الأكبر في سلسلة G حتى الآن.

وهناك ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعتها 128 جيجابايت، مع فتحة microSD لمن يحتاجون المزيد.

ويتميز الجهاز بقلم مدمج محسن يوفر تحكمًا دقيقًا، الذي يتميز بسطح علوي قابل للنقر يساعدك على سحبه من داخل الهاتف ويتيح لك تحرير الصور أو تدوين الملاحظات أو رسم شيء ما أو تمييز النص ونسخه بسرعة إلى تطبيق آخر.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويمكن للكاميرا الرئيسية تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، كما يمكن للكاميرا الفائقة الاتساع والكاميرا الأمامية تصوير لقطات عالية السرعة.

وتبلغ سعة البطارية 4000 ميلي أمبير وتدعم الشحن القياسي بقدرة 10 واط فقط، ويصنع الهاتف من البلاستيك، ويتميز بتصميم مقاوم للماء، وهناك قارئ بصمات الأصابع في الجهة الجانبية، مع منفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 ملم.

ويمكن طلب Moto G Stylus اليوم مقابل 300 دولار، وذلك بالرغم من أن الوحدات الأولى ستبدأ الشحن في 13 يناير.

Moto G Power:

يمتلك هاتف Moto G Power شاشة أصغر وبطارية أكبر مقارنةً بهاتف Moto G Stylus، ولا يوجد قلم، وتدعي الشركة أن هذا الجهاز يستمر لمدة 3 أيام بشحنة واحدة من خلال البطارية البالغة سعتها 5000 ميلي أمبير.

وتحصل على شاحن بقوة 10 واط ضمن العلبة، لكن الهاتف يدعم 15 واط، ويأتي مع معالج Snapdragon 662، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجابايت أو 4 جيجابايت وذاكرة تخزين 32 جيجابايت أو 64 جيجابايت مع فتحة microSD للتوسيع.

ولا يتضمن الجهاز ماسحًا ضوئيًا لبصمات الأصابع مثبتًا في الخلف، بل جرى دمجه داخل زر الطاقة، ويتضمن الجهاز شاشة بقياس 6.55 إنشات وبدقة 1600×720 بكسل.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل مع عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويمكن طلب Moto G Power اليوم مقابل 250 دولار، وذلك بالرغم من أن الوحدات الأولى ستبدأ الشحن في 13 يناير.

Moto G Play:

يعد Moto G Play أرخص أجهزة موتورولا الثلاثة الجديدة، وهو مزود بمعالج Snapdragon 460، ويأتي الجهاز بكاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر بدقة عمق 2 ميجابكسل.

ويتميز الجهاز بشاشة بقياس 6.5 إنشات وبدقة 720 بكسل مع نتوء على شكل قطرة الماء في المقدمة للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل.

وهناك 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 32 جيجابايت من التخزين، بالإضافة إلى فتحة microSD، ويعمل الجهاز ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقدرة 10 واط.

ويمكن طلب Moto G Play اليوم مقابل 170 دولار، وذلك بالرغم من أن الوحدات الأولى ستبدأ الشحن في 13 يناير.





