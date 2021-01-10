تطبيق Samsung Health سيدعم ميزة لتحدي الأصدقاء.. إليك التفاصيل

تذكر شركة سامسونج أن أحد أهدافها لهذا العام 2021 هو التكيف والاستجابة لتغيرات السوق بطريقة تضع عملائها في المرتبة الأولى، حيث تدرك الشركة جيدًا أن عددًا أكبر من الأشخاص يمارسون الرياضة من المنزل أكثر من أي وقت مضى، ولهذا السبب سيتلقى تطبيق (Samsung Health) قريبًا تحديثًا جديدًا يمكنك من تحدى أصدقائك في مسابقات لللياقة البدنية بسهولة.

ما هي التفاصيل؟

الميزة تُسمى (تحدى المجموعة) Group Challenge، حيث يمكن لمستخدمي تطبيق (Samsung Health) التواصل مع الأصدقاء ودعوتهم إلى مسابقات اللياقة البدنية، وسيكون لدى المستخدمين خيار لتحدي ما يصل إلى 9 أصدقاء، بالإضافة إلى ذلك، وبحسب الشركة يمكن للأصدقاء الانضمام حتى لو لم يكونوا من مستخدمي تطبيق (Samsung Health) أيضا.

وستُضاف هذه الميزة إلى التطبيق من خلال تحديث جديد من المقرر طرحه اعتبارًا من يوم 12 يناير القادم، وقبل يومين من حدث (Unpacked 2021)، حيث سيري المستخدمين بعد التحديث خيارات جديدة عند الانتقال إلى علامة التبويب (معًا) Together في أسفل الشاشة، وبالانتقال إلى الأعلى سيتعرف المتسابقون على الأسرع ومن أحرز أكبر عدد من الخطوات وغيرها من التمارين الرياضية الأخرى.

وإلى جانب الإعلان عن هذه الميزة، كشفت شركة سامسونج أيضًا عن بعض الحقائق حول تطبيق اللياقة البدنية الخاص بها، على سبيل المثال: هناك أكثر من 200 مليون شخص حول العالم استخدموا التطبيق في عام 2020، حيث اتخذ جميع مستخدمو التطبيق مجتمعين ما يقرب من 78 تريليون خطوة وأحرقوا حوالي 3 مليارات سعر حراري.

الجدير بالذكر، أن شركة سامسونج قد أطلقت في الفترة الأخيرة ميزة جديدة تسمى (المدرب الذكي) Smart Trainer ضمن شاشات تلفاز شركة سامسونج الحديثة تستخدم كاميرا ويب للمساعدة في حساب كل تمرين رياضي وتحليل شكلك، وهي جزء من تطبيق (Samsung Health) الذي أُطلق عبر أجهزة تلفاز الشركة العام الماضي.

وتتميز ميزة المدرب الذكي الجديدة بتتبع الوضع وتحليله في الوقت الفعلي، تمامًا مثل المدرب الشخصي، وأثناء التمرين وبعده، توفر ميزة (المدرب الذكي) تعليقات على النموذج، وتساعدك في حساب عدد التمارين، وتقدر السعرات الحرارية المحروقة.

وتقول سامسونج: يعرض (المدرب الذكي) مدربًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي عبر الشاشة اليسرى، وصورة لنفسك عبر الشاشة اليمنى، مما يسمح لك بفحص وضعك، وإحصاء عدد التمارين، وتلقي التعليقات في الوقت الفعلي حول أدائك، تمامًا كما لو كنت في فصل تدريب شخصي.

وبفضل ميزة المزامنة التلقائية الجديدة التي تربط بين مجموعة مختارة من شاشات تلفاز سامسونج الذكية وهواتف جالاكسي وساعات جالاكسي، يمكنك اختيار التمرين عبر هاتفك وإرساله إلى التلفاز، بينما تقوم ساعتك تلقائيًا بتتبع تقدمك، دون لمس أي زر، وبالنظر إلى أن الميزة تعتمد على كاميرا خارجية لتقييم حركتك، فقد تتأثر دقتها بحسب جودة الكاميرا المستخدمة.





