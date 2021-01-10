5 نصائح وحيل لتحقيق أقصى استفادة من جهاز Xbox Series X

يعد الطرازان الجديدان من منصة الألعاب (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X و (إكس بوكس سيرس إس) Xbox Series S من مايكروسوفت من أقوى طرز سلسلة (Xbox) التي أطلقتها الشركة حتى الآن، حيث يتميزان بالأداء القوي، ودعم العديد من الميزات الجديدة التي توفر لك تجربة ممتعة في اللعب، ومع ذلك، يمكنك الحصول على أقصى استفادة منهما، وستساعدك هذه النصائح والحيل على ذلك.

1- نقل ألعابك القديمة:

يمكنك لعب الألعاب المتوافقة مع طرز (Xbox One) أو (Xbox 360) أو (Xbox Original) إلى جهاز (Xbox Series X) أو (Xbox Series S) عن طريق نقلها على محرك أقراص خارجي عن طريق كابل من نوع USB 3.1، أو استخدام شبكة الواي فاي المنزلية، للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر Xbox في وحدة التحكم.

اضغط على خيار (الحساب الشخصي والنظام) Profile & system.

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings، ثم اختر (النظام) System.

اضغط على خيار (النسخ الاحتياطي والنقل) Backup & transfer.

اضغط على خيار (نقل الشبكة) Network transfer.

2- ضبط وضع بدء التشغيل:

يمكنك اختيار طريقة بدء تشغيل جهاز (Xbox Series X) بحسب رغبتك، حيث يمكنك الاختيار من بين خياران لبدء التشغيل، هما (التشغيل الفوري) لبدء تشغيل الجهاز في أقل من خمس ثوانٍ، أو (توفير الطاقة) لتشغيل الجهاز في حوالي 45 ثانية، وهو يعتبر خيار مناسب جدًا، للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

في الشاشة الرئيسية، اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (عام) General.

اضغط على خيار (وضع الطاقة وبدء التشغيل) Power mode & start-up، ثم اختر (وضع الطاقة) Power mode.

هنا يمكنك الاختيار من بين خيارين لبدء التشغيل: (التشغيل الفوري) Instant-on، أو (توفير الطاقة) Energy-saving.

3- تثبيت تطبيق Xbox في هاتفك:

يتيح لك تطبيق (Xbox) المجاني، بث الألعاب في هاتفك من جهاز (Xbox Series X) أو (Xbox Series S) الجديد مباشرة، وبدء تنزيل الألعاب عن بُعد عندما لا تكون في المنزل، ومشاركة مقاطع الألعاب ولقطات الشاشة المتزامنة عبر الإنترنت.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

4- تسجيل الدخول باستخدام وحدة التحكم الخاصة بك:

إذا كان لديك عدة أشخاص يستخدمون جهاز (Xbox Series X) أو (Xbox Series S)، فقد تجد أنه من الأنسب أن تقوم وحدة التحكم الخاصة بك بتسجيل دخولك تلقائيًا إلى حسابك، كما يمكنك حتى إعداد وحدات تحكم مختلفة لمستخدمين مختلفين، للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings في الشاشة.

اضغط على خيار(الحساب) Account.

اضغط على خيار (تسجيل الدخول) Sign-in، ثم اختر (الأمان ومفتاح المرور) Security & Passkey.

اضغط على خيار (تقوم وحدة التحكم هذه بتسجيل الدخول) This controller signs in.

اضغط على خيار (توصيل وحدة التحكم) LINK CONTROLLER لتعيين الحساب الخاص بك.

5- ضبط تذكيرات للتوقف عن اللعب:

يمكن أن يكون لديك الكثير من الأشياء الجيدة التي تريد فعلها في اليوم، لذا إذا كنت لا ترغب في قضاء يوم كامل في اللعب على جهاز (Xbox Series X)، فيمكنك ضبط الإعدادات لجعل الجهاز يمنحك تذكيرًا بأخذ قسط من الراحة، للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على خيار (الإعدادات) في الشاشة الرئيسية.

اضغط على خيار (التفضيلات) Preferences .

اضغط على خيار ( تذكير الاستراحة ) Break reminder ثم قم بتحديد اختيارك.

بعد ذك؛ بمجرد مرور الوقت الذي حددته، ستظهر لك شاشة منبثقة تخبرك بانقضاء الوقت المحدد في اللعب.





