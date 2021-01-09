Yoga 7 AiO ينتقل بين الوضعين الأفقي والعمودي

لدى شركة لينوفو حاسب Yoga جديد، لكنه ليس حاسبًا محمولًا، بل حاسبًا مكتبيًا يسمى Yoga 7 AiO بقياس 27 إنشًا.

ويتميز Yoga 7 AiO بمفصل دوار ينتظر الحصول على براءة اختراع من لينوفو، الذي يمكن أن يساعد الشاشة على التنقل بين الاتجاهين الأفقي والعمودي.

وتتضمن أجهزة الحواسيب الشخصية السابقة من الشركة من فئة اثنان في واحد على مفصل يسمح بإعدادات مختلفة، لكن هذا هو أول من يتمكن من الدوران بشكل عمودي بالكامل.

وإذا كنت ترغب في العمل عبر شاشة هاتف عملاقة، فسيكون لديك الخيار، كما بإمكانك إمالة الشاشة حتى 20 درجة لتفاعل أسهل إذا أردت.

ويشار إلى أن القدرة على تدوير الشاشة ليست فكرة جديدة تمامًا.

وقدمت الشاشات المكتبية المستقلة هذه الميزة لسنوات، مما يسهل على المستخدمين عرض المحتوى الأكثر ملاءمة للوحة الأطول، مثل: موجز تويتر أو المستندات الطويلة أو مقاطع فيديو تيك توك، لكن من النادر جدًا رؤية المفهوم عبر جهاز حاسب متعدد الإمكانات.

وتذكرنا الفكرة بتلفاز Sero TV من سامسونج من العام الماضي، وهو منتج دوار مماثل قام بتوسيع نطاق الفكرة إلى التلفاز بحجم 43 إنشًا، وذلك استجابةً لشعبية تنسيقات الفيديو الرأسية من تطبيقات، مثل: إنستاجرام وتيك توك.

ويبدو أن لينوفو على دراية بإمكانية وجود تلفاز بالوضع الرأسي، حيث تعد بتحديث برمجي في المستقبل من شأنه أن يسمح لجهاز Yoga 7 AiO بالعمل بصفته جهاز تلفاز ذكي بدقة 4K.

وبالنسبة للمواصفات، يوفر Yoga 7 AiO الاختيار بين شاشتين بدقة 4K مقاس 27 إنشًا، الأولى عادية والأخرى تلبي معايير ألوان Adobe RGB و DCI-P3.

كما يمكن الاختيار بين معالج AMD Ryzen 7 4800H أو معالج AMD Ryzen 5 4500H، مع وحدة معالجة الرسومات RTX 2060 المدمجة من إنفيديا، وإما 16 جيجابايت أو 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، إلى جانب مزيج من خيارات التخزين PCIe و HDD.

وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى كيفية استفادة لينوفو من USB-C مع Yoga 7 AiO، إذ يمكنك توصيل الحاسب المحمول بكابل USB-C لتتمكن من استخدام عتاد Yoga 7 AiO، بما في ذلك الشاشة ومكبرات الصوت و الفأرة ولوحة المفاتيح ومصدر الطاقة وحتى القرص الصلب المدمج، مباشرة مع الحاسب المحمول.

ويتوفر الحاسب الجديد في الصين تحت اسم Yoga 27، لكن من المفترض أن يصل إلى أسواق محددة في شهر فبراير بدءًا من 1599 دولار.





