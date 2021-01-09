Nitro XV282K .. شاشة الألعاب الأولى من أيسر مع HDMI 2.1

كجزء من إعلاناتها في معرض CES 2021، كشفت شركة أيسر عن مجموعة من المنتجات الجديدة من شاشات الألعاب، مثل Nitro XV282K، التي تناسب مجموعة واسعة من اللاعبين، من نخبة المحترفين الذين يحتاجون إلى أحدث التقنيات إلى اللاعبين العاديين الذين يلعبون من أجل المتعة.

وتعد أيسر الشركة الأولى التي تقدم شاشات ألعاب معتمدة من TÜV Rheinland Eyesafe، التي تم تصميمها خصيصًا لتقليل إصدار الضوء الأزرق العالي الطاقة بالمقارنة مع شاشات LCD القياسية.

ومن حيث المواصفات، فإن Nitro XV282K عبارة عن شاشة بقياس 28 إنشًا بدقة 3840×2160 بكسل أو 4K مع معدل تحديث 144 هرتز بوقت استجابة 1 ميلي ثانية وتقنية AMD FreeSync Premium.

وتتميز الشاشة بنسبة تباين 100،000،000:1 لعرض المرئيات الحادة وتغطي 90 في المئة من التدرج اللوني الواسع DCI-P3.

وتمثل Nitro XV282K شاشة الألعاب الأولى من أيسر التي تستخدم منافذ HDMI 2.1، مما يمنحها المواصفات لدعم الألعاب بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية مع معدل التحديث المتغير VRR.

وتبعًا لذلك، فإن الشاشة تمثل خيارًا قويًا للاعبين عبر أجهزة الحاسب، الذين يأملون في تحقيق أقصى استفادة من Nvidia RTX 3080 أو AMD Radeon RX 6800 XT، كما أنها تمثل خيارًا يمكن لمالكي PS5 و Xbox Series X أن يكونوا متحمسين له بالقدر نفسه.

ومن حيث اختيار المنافذ، فإنها تتضمن منفذي HDMI 2.1 ومنفذ DisplayPort ومنفذ USB-C قادر على الشحن بقدرة 65 واط وأربعة منافذ USB Type-A 3.0 ومنفذ USB Type-B.

كما حصلت الشاشة أيضًا على شهادة TÜV Rheinland Eyesafe وتتميز بتقنية Agile Splendor IPS الجديدة من أيسر لتقديم الصور الواضحة، حتى في زوايا الرؤية الواسعة.

وتبيع أيسر شاشة Nitro XV282K مقابل 899 دولار، وتدعي الشركة أن مستخدمي الشاشة يحصلون على دعم خال من المتاعب لأحدث منصات الألعاب عند دقة 4K UHD وبمعدل 120 إطارًا في الثانية مع معدل التحديث المتغير VRR.

وإلى جانب Nitro XV282K، فقد أعلنت أيسر أيضًا عن Predator XB273 و Predator XB323.

ويبلغ سعر شاشة Predator XB273 نحو 1099 دولار أمريكي، وتتميز بلوحة من نوع IPS بدقة 2560×1440 بكسل وبقياس 27 إنشًا ومعدل تحديث يصل إلى 275 هرتز ووقت استجابة يصل إلى 0.5 ميلي ثانية مع إمكانية HDR400.

وتغطي الشاشة القادرة 95 في المئة من طيف DCI-P3 لتقديم ألوان نابضة بالحياة وألوان سوداء أكثر عمقًا، كما تم تحسين شاشتها من خلال تقنية Agile Splendor IPS، التي تجعل الصور الشديدة الوضوح ممكنة حتى في زوايا الرؤية الواسعة.

وتعد هذه الشاشة مخصصة للاعبين الذين يسعون للحصول على تجربة ألعاب متطورة، وذلك لأنها تتضمن أحدث ابتكارات الألعاب والعرض.

وتأتي Predator XB273 مزودة بوحدة Nvidia G-Sync المضمنة، وتتضمن هذه الشاشة منفذي HDMI ومنفذ DisplayPort وثلاثة منافذ USB Type-A 3.0 ومنفذ USB Type-A 2.0 ومنفذ USB Type-B.

وهناك أيضًا شاشة Predator XB323، وهي عبارة عن شاشة من نوع IPS بقياس 31.5 إنشًا وبدقة 4K متوافقة مع G-Sync، ولديها معدل تحديث أصلي يبلغ 144 هرتز مع HDR400.

وتباع Predator XB323 مقابل 1199 دولار، وتتميز بمنفذي HDMI ومنفذ DisplayPort ومنفذ USB-C واحد مع شحن بقدرة 65 واط وأربعة منافذ USB Type-A 3.0 مع منفذ USB Type-B.





