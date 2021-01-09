Lavie Mini .. حاسب محمول يعمل بصفته منصة للألعاب

عرضت شركة لينوفو هذا العام في CES 2021 جهاز يحمل علامة Lavie التجارية، وهو Lavie Mini، الذي يعد بمنزلة حاسب محمول بقياس 8 إنشات.

ويأتي هذا الحاسب مع سلسلة Lenovo IdeaPad 5 الجديدة، والحاسب الشخصي الجديد Yoga 7 AIO، والشاشات الجديدة، وإطلاق Lenovo Tab P11 الجديد بصتها جزء من إعلانات الشركة في معرض CES.

ويعد جهاز Lavie Mini من الناحية الفنية جهاز حاسب بحجم الجيب، لكنه يتضمن الكثير من مفاهيم الحاسب الشخصي القابل للتحويل من فئة اثنان في واحد.

ويتميز الجهاز بشاشة تعمل باللمس بقياس 8 إنشات وبدقة 1920×1200 بكسل، ويمكن تهيئته بمعالج Intel Core-i7 من الجيل الحادي عشر مع بطاقة رسومات Intel Iris Xe.

ويوجد SSD بسعة 256 جيجابايت في الداخل مع ذاكرة LPDDR4 بسعة 16 جيجابايت، مع مستشعر بصري يعمل باللمس بدلاً من لوحة التتبع.

وبوزن إجمالي يبلغ 579 جرام، يسهل حمل Lavie Mini إلى حد ما، ويأتي مع لوحة مفاتيح صغيرة بها مفاتيح دائرية بإضاءة خلفية أيضًا.

ويتميز الجهاز الصغير أيضًا بكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء مع Windows Hello لتسجيل الدخول بسلاسة، وبطارية بقدرة 26 واط، ودعم لمعيار الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 6.

ويأتي الجهاز مع ذراع للتحكم بالألعاب اختيارية خاصة تحول الحاسب المحمول الصغير إلى منصة محمولة للألعاب مشابهة لجهاز Nintendo Switch.

ووفقًا لشركة لينوفو، يمكن للجهاز التعامل مع الألعاب الحاسوبية العالية الجودة، مثل ألعاب Battle Royale وألعاب سباقات السيارات.

وتأتي ذراع التحكم مع جميع الأزرار والمفاتيح الضرورية التي قد يحتاجها المرء للعب مع الاهتزازات وأزرار الزناد اليسرى واليمنى وعصي الإبهام التناظرية.

ومثل Nintendo Switch، يمكنك استخدام قاعدة التوصيل الاختيارية المتصلة بمنفذ HDMI لتشغيل الألعاب عبر الشاشة الكبيرة.

ويعد Lavie Mini حاليًا نموذجًا أوليًا، ولم تشارك لينوفو أي خطط بخصوص الإطلاق أو السعر.

كما عرضت أيضًا جهازها الثاني من العلامة التجارية المسمى Lavie Pro Mobile، وهو عبارة عن حاسب محمول بحجم أكثر تقليدية.

ويمثل هذا الجهاز ترقية لجهاز العام الماضي الذي جاء مع خيار معالج Intel Core من الجيل الثامن، وتقدم لينوفو هذا العام بعض الترقيات، بما في ذلك عمر البطارية الطويل الأمد وحركة الانتقال المحسنة للمفاتيح لتجربة كتابة أفضل.

ويأتي الحاسب الدفتري مزودًا أيضًا بمفصل لإمالة لوحة المفاتيح وفقًا للتفضيلات الشخصية، ويمكن تهيئة الجهاز بمعالج Intel Core-i7 من الجيل الحادي عشر مزودًا برسومات Intel Iris Xe، وشاشة بقياس 13.3 إنشًا وبدقة 1920×1080 بكسل.

وتدعي الشركة أن عمر البطارية يصل إلى 10 ساعات، ويبدأ سعر الحاسب المحمول من 1699.99 دولار أمريكي.

يذكر أن شركة لينوفو استحوذت في عام 2016 على أعمال الحوسبة لشركة NEC، وتبيع منذ ذلك الحين بعض المنتجات تحت العلامة التجارية LAVIE.





