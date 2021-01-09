Kohler تكشف عن الحمام الصامت الذكي

أعلنت الشركة الرائدة في تصميم وابتكار منتجات المطابخ والحمامات Kohler عن العديد من الإضافات الجديدة إلى محفظتها الخاصة بالمنزل الذكي مع التركيز على الرفاهية الشخصية، ومن ضمنها الحمام الصامت الذكي.

وتقدم Kohler أربع منتجات جديدة خلال معرض CES الافتراضي الأول على الإطلاق: هي الحمام الصامت الذكي والمرحاض الذكي وصنبور الحمام الذي يعمل دون لمس بالإضافة إلى منتجين جديدين بالتعاون مع Phyn.

وبالنظر إلى أن الملايين من الأشخاص حول العالم يقضون وقتًا أطول في المنزل، فإنهم يتوقون إلى التوازن ويسعون للهروب من ضغوط ومخاوف الحياة اليومية.

ويستمد الحمام الصامت الذكي التجريبي إلهامه من حمامات الغابة اليابانية، حيث يتلاقى الماء والضوء والضباب والروائح لإيجاد رحلة غامرة للحواس مصممة لتهدئة العقل وإراحة الجسد وتجديد الروح.

وعبر تحويل الحمام إلى بيئة شبيهة بالمنتجع الصحي، يوفر الحمام الصامت الذكي ملاذًا للعناية الذاتية والرفاهية.

ويتيح لك الحمام الصامت الذكي من Kohler استخدام تطبيق أو صوتك لملء المياه، حيث يبدأ الحمام الصامت الذكي بملء المياه من قاع الحمام، التي تفيض عبر خشب Hinoki لتوفير الصوت المهدئ.

وهناك أيضًا الإضاءة الكاملة الطيف التي تحيط بالحمام، وتضبط الحالة المزاجية، وتوجد تجربة العلاج بالألوان.

ويغلف الضباب سطح الحمام الصامت الذكي ليغمر المستحم بشعور من الاسترخاء العميق.

ويمكن إضافة الزيوت العطرية إلى تجربة الحمام لكي ينبعث بهدوء روائح منعشة لتحفيز الحواس وتعزيز التركيز.

ويمكنك أيضًا إنشاء إجراءات محددة سابقًا لتشغيل الميزات بترتيب معين حتى تتمكن من ضبط حمامك بالطريقة التي تريدها بالضبط.

وعلى سبيل المثال، يمكنك جعل الحوض يملأ نفسه إلى مستوى معين ودرجة حرارة معينة، وبعد الانتهاء من ذلك، يضيف بعض الضباب أو يشغل العلاج بالروائح، كل ذلك بأمر صوتي إلى أليكسا من أمازون أو مساعد جوجل.

وإذا كنت ترغب في تجربة الحمام في منزلك، فلن يكون رخيصًا، إذ يجب عليك دفع نحو 9000 دولار لمجرد التحكم في درجة حرارة المياه وعمقها، وإذا كنت تريد تنشيط الضباب والعلاج بالروائح، فإن السعر يصبح نحو 11000 دولار أمريكي، ويتوفر كلا النموذجين في شهر يوليو.

وهناك أيضًا نموذج يتضمن شبكات أرضية للتدفق الزائد للماء مع الإضاءة، ويبلغ سعره التقديري 16000 دولار أمريكي، وسيكون متاحًا في شهر أكتوبر.

وبينما يبدو الحمام الصامت أنيقًا، يجب القول: إنه ليس مثيرًا للإعجاب مثل مرحاض الشركة الذكي المسمى Numi 2.0، الذي عرضته في CES 2019 وتضمن مكبرات الصوت المحيطية والإضاءة المحيطة وعناصر التحكم الصوتية من أليكسا.





