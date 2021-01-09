كيف يصلح تحديث كروم خطأ برامج مكافحة الفيروسات المزعج في ويندوز 10؟

تمتلك العديد من برامج مكافحة الفيروسات في نظام التشغيل ويندوز 10 القدرة على قفل الملفات التي أُنشئت حديثًا بشكل مؤقت حتى يتم فحصها للتأكد من أنها ليست ضارة، وذلك من أجل حماية نظام التشغيل من الفيروسات والبرمجيات الضارة، ولكن هذه الميزة أدت إلى حدوث العديد من المشكلات لمستخدمي حواسيب ويندوز 10 الذين يستخدمون متصفح (كروم) من جوجل.



كيف يصلح تحديث متصفح كروم هذا الخطأ المزعج في ويندوز 10؟

أصلح هذا الخطأ في متصفح (كروم) وجميع المتصفحات الأخرى التي تعمل بمحرك (كروميوم)، حيث لم يعد برنامج مكافحة الفيروسات الذي يعمل على حاسوب ويندوز 10 قادرًا على حظر الملفات الجديدة، مثل: الإشارات المرجعية، وقد أوضح مهندس في جوجل في منشور حديث: “قد تقوم برامج مكافحة الفيروسات بقفل الملفات الجديدة لفترة وجيزة مما قد يؤدي إلى مشاكل متكررة في حفظ الإشارات المرجعية والملفات الأخرى التي تستخدم ImportantFileWriter”.

نتيجة لذلك، سيواجه مستخدمي الحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 الذين يقومون بتشغيل برنامج مكافحة الفيروسات في حواسيبهم مشكلات عند محاولة حفظ الإشارات المرجعية والملفات الأخرى، حيث سيواجه متصفح جوجل كروم صعوبة في إنشاء الملف المقابل.

من أجل التغلب على هذه المشكلة، تمت إضافة إصلاح إلى قاعدة بيانات جوجل الخاص بمحرك (كروميوم) التي تؤثر في جميع المتصفحات المستندة إلى محرك (كروميوم)، حيث يقوم الإصلاح نفسه بتنفيذ الأمر (ReplaceFile) عدة مرات لتجاوز حالة السباق المحتملة التي يتحكم فيه برنامج مكافحة الفيروسات في الملف الذي يتم الوصول إليه بواسطة متصفح (كروم) ويغلقه في الوقت نفسه.

كما سيقوم المتصفح أيضا باستخدام أدوات التعلم الآلي للإصلاح من خلال ضبط عدد المحاولات اللازمة لتجاوز ظروف السباق هذه بمرور الوقت، ووفقًا للمهندس نفسه، فإن هذا الخطأ يؤثر في حواسيب ويندوز 10 فقط.

ونظرًا إلى أنه قد دُمج الإصلاح ضمن الكود البرمجي لمحرك (كروميوم) في الشهر الماضي، فمن المتوقع أن يتم تضمينه في الإصدار القادم من متصفح (كروم)، وهذا هو السبب في أنه من المستحسن أن يقوم مستخدمي حواسيب ويندوز 10 الذين يقومون بتشغيل برنامج مكافحة الفيروسات بتحديث متصفح (كروم) واي متصفح آخر يستند على محرك (كروميوم) على الفور بمجرد إتاحة التحديثات المستقبلية.





