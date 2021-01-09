تلفزيونات سوني تشغل Google TV وتتبنى HDMI 2.1

أعلنت شركة سوني عن التلفزيونات الذكية المعرفية الأولى في العالم، بحيث تشمل تلفزيونات BRAVIA XR الجديدة سلسلة MASTER Z9J 8K LED و MASTER A90J و A80J OLED و X95J و X90J 4K LED.

وتدعم جميع تلفزيونات سوني المتميزة Bravia XR لعام 2021 دقة 4K بتردد 120 هرتز ومعدل التحديث المتغير VRR، ووضع زمن الوصول التلقائي المنخفض ALLM، و eARC، إلى جانب التوافق مع HDMI 2.1.

وتقول سوني: إن التلفزيونات الذكية المعرفية الأولى في العالم مدعومة بالشريحة الجديدة المسماة المعالج المعرفي XR، بحيث إن نظامها الجديد يتجاوز معالجة الإشارات التقليدية ويتجاوز تحليل الذكاء الاصطناعي في معظم أجهزة التلفزيون.

وأضافت: في حين أن الذكاء الاصطناعي التقليدي يمكنه اكتشاف وتحليل عناصر الصورة فقط، مثل: اللون والتباين والتفاصيل بشكل فردي، يمكن للمعالج الجديد تحليل مجموعة من العناصر في وقت واحد، تمامًا كما تفعل أدمغتنا.

ومن خلال القيام بذلك، يتم تعديل كل عنصر إلى أفضل نتيجة نهائية له، وتتم مزامنة كل شيء ويصبح نابضًا بالحياة، وهو شيء لا يستطيع الذكاء الاصطناعي التقليدي تحقيقه.

وتتحدث سوني أيضًا عن ما يمكن أن يفعله المعالج المعرفي XR للصوت، وتزعم أن الصوت يتطابق بدقة مع ما يظهر على الشاشة من خلال ميزة الصوت من الصورة الواقعية، وذلك من أجل تقديم التجربة النابضة بالحياة بشكل فريد.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المعالج المعرفي يحول أي صوت إلى صوت محيطي ثلاثي الأبعاد لتقديم المشهد الصوتي الغامر، وهو يتعلم ويحلل ويفهم كميات غير مسبوقة من البيانات ويحسن بذكاء كل بكسل وإطار ومشهد للحصول على الصورة والصوت الأكثر واقعية.

وتتضمن أجهزة تلفاز سلسلتي Master (8K LCD و 4K OLED) على مستشعر جديد لاكتشاف درجة حرارة اللون للضوء المحيط في غرفتك، ويتيح هذا لهما ضبط توازن اللون الأبيض في التلفزيون تلقائيًا ليتناسب.

وباعتبارها واحدة من شركات صناعة أجهزة التلفاز الأولى التي انضمت إلى Android TV، يبدو من المناسب أن تكون سوني من بين أوائل من انتقلوا إلى Google TV.

وتقدم جميع أجهزة التلفزيون تجربة برمجية تشبه إلى حد كبير جهاز Chromecast الأحدث من جوجل.

ولا يزال لدى سوني تخصيصاتها الخاصة في قائمة الإعدادات والاختصارات السريعة، مثل مدخلات HDMI، لكن لم يتغير أي شيء آخر بشكل أساسي بالمقارنة مع أحدث جهاز بث من جوجل.

وركزت سوني أيضًا على اللمسات الصغيرة، مثل الأرجل القابلة للتعديل التي يمكن تهيئتها للسماح بمساحة كافية لمكبر الصوت أمام التلفزيون دون إعاقة الصورة، وتدعم جميع أجهزة التلفزيون Dolby Vision HDR.

وبدلاً من الانتقال إلى تقنية العرض الجديدة، مثل Mini LED، يبدو أن سوني تعمل على تطوير إستراتيجيتها الحالية للتعتيم المحلي الكامل ضمن مجموعات OLED الممتازة.





