3 طرق للاستفادة من أجهزة بلاي ستيشن وإكس بوكس القديمة

أصبحت أجهزة الألعاب الجديدة (إكس بوكس سيرس إكس) و(بلاي ستيشن 5) متاحة للبيع منذ شهرين تقريبًا، وقد شهدت ناجحًا كبيرًا منذ الإطلاق، حيث إن جهاز (بلاي ستيشن 5) شهد طلب غير مسبوق، وقالت سوني في تغريدة في نهاية شهر نوفمبر 2020: “إن إطلاق PS5 هو الأكبر على الإطلاق لمنصات الألعاب التابعة لها، حيث كان الطلب على PS5 غير مسبوق”.



كما شهد جهاز (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X الجديد من مايكروسوفت النجاح نفسه تقريبًا، حيث يعتبر هذا الجهاز من أقوى طرز سلسلة Xbox التي أطلقتها الشركة حتى الآن، لأنه يتميز بالأداء القوي، ويدعم العديد من الميزات الجديدة التي توفر لك تجربة ممتعة في اللعب.

وبالتالي فالجهازان الجديدان يدعمان العديد من الميزات التي توفر لك المتعة أثناء اللعب، ولكن ماذا عن الأجهزة القديمة مثل: بلاي ستيشن 4 والطرز الأقدم، وأجهزة إكس بوكس القديمة ماذا تفعل بها إذا كنت تخطط لشراء أحد أجهزة الألعاب الجديدة؟

1- التبرع بها أو بيعها لتوفير جزء من تكاليف الترقية:

يعتبر أحد أكثر الأشياء التي يمكنك الاستفادة بها عند التفكير في التخلص من جهاز بلاي ستيشن أو إكس بوكس القديم – أو بصورة عامة أي جهاز إلكتروني – هو التبرع بها لمنظمة خيرية، قد يكون مستشفى للأطفال أو ملجأ للأطفال في منطقتك، كما أن بيعه عبر منصات البيع الإلكترونية، مثل: eBay for Charity يمكن أن يحدث فرقًا أيضًا.



يمكنك أيضًا التبرع مباشرة للأصدقاء أو الجيران أو أي شخص آخر تعتقد أنه قد يحصل على بعض الترفيه من جهاز بلاي ستيشن أو إكس بوكس القديم الخاص بك، حيث نجد أن معظم الأشخاص قد لا يتمكنون من شراء جهاز ألعاب جديد تمامًا، ومن ثم سيكون الشعور بالرضا مضاعفًا إذا تبرعت به إلى شخص لم يسبق له أن امتلك جهاز ألعاب سابقًا.

2- استخدم جهاز الألعاب القديم لبث الفيديو:

يحتوي كل من طرز منصات الألعاب السابقة، مثل: (Xbox One) و (PlayStation 4)، بالإضافة إلى منصات الألعاب القديمة، مثل: (Xbox 360) و (Wii U) على تطبيقات للوصول إلى معظم خدمات بث الفيديو الشائعة، مثل: Netflix و Hulu و Disney Plus، وخدمات بث الموسيقى، مثل: YouTube Music وSpotify و Pandora أو منصات البث المباشر، مثل: Twitch.

حيث يمكنك استخدام منصة الألعاب (PS4) في تشغيل أقراص DVD و HD Blu-Rays العادية، بينما يتيح لك جهاز (Xbox One) تشغيل أقراص 4K، ويمكن لكلاهما تشغيل الملفات من وحدة تخزين باستخدام منفذ USB، لذا فإن كل ما تحتاجه هو شاشة تلفاز أو أي شاشة متوافقة لتوصيل أجهزة بلايستيشن أو إكس بوكس القديمة وبدء بث المحتوى مباشرة.

3- استخدامها في اللعب الجماعي:

إذا قمت بالترقية إلى أحد أجهزة الألعاب الجديدة، فقد لا تضطر إلى التخلص من أجهزة بلاي ستيشن أو إكس بوكس القديمة حيث يمكن للطرز القديمة المساعدة في توفير تجربة لعب جماعي بشكل رائع، من خلال لعب اللاعبين بالألعاب معًا ولكن لكل منكما شاشة العرض الخاصة به.

حيث تتضمن بعض الألعاب، مثل: لعبة Halo لعب جميع المستويات معًا، كما تسمح ألعاب، مثل: Minecraft و Rocket League و Call of Duty: Warzone و Battlefield V للاعبين باللعب معًا بغض النظر هل يستخدمون جهاز ألعاب تابع لشركة سوني أو مايكروسوفت أو حاسوب شخصي.





