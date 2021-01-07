سامسونج جاهزة لتقديم تلفزيونات MicroLED

بينما اتجهت إل جي وسوني إلى OLED لأجهزة التلفزيون المتميزة، اتبعت شركة سامسونج تقنية عرض أخرى تسمى MicroLED، وهي تعتمد على مصابيح LED صغيرة ذاتية الباعث لتقديم مستويات الأسود العميق والتباين الشديد نفسها التي تحصل عليها من OLED، لكن بدون السطوع المحدود وإمكانية الاحتراق.

وبعد الظهور لأول مرة عبر مجموعة The Wall، أصبحت الشركة جاهزة لتقديم أجهزة تلفزيون MicroLED إلى عموم المستهلكين في CES، بدءًا من نموذج 110 إنشات المعلن عنه سابقًا، الذي يتبعه نموذج 88 إنشًا ونموذج 99 إنشًا.

ولا تزال أجهزة تلفزيون MicroLED الجديدة هذه ضخمة، لكنها أكثر قابلية للإدارة من تجار التجزئة والمتسوقين.

ويمكنك اختيار واحد من المتجر وتثبيته في منزلك، دون أي مساعدة من أدوات التثبيت المخصصة، بشكل يتناقض بشكل صارخ مع مجموعة The Wall، التي تتطلب إعدادًا احترافيًا وأيام عمل محتملة لتوصيل لوحات MicroLED المعيارية.

ومن الواضح أن هذا التلفزيون لم يكن مخصصًا للمتسوقين العاديين، خاصةً عندما تضع في الاعتبار التكلفة المحتملة التي تصل إلى 300 ألف دولار لوحدة بحجم 146 إنشًا.

ومع أجهزة تلفزيون MicroLED هذه، تتخذ سامسونج نهجًا مألوفًا أكثر، إذ إن الألواح الرفيعة مُجمعة سابقًا، لذا كل ما عليك فعله هو رفع الشاشة خارج الصندوق باستخدام مقابض التثبيت المجمعة وتثبيتها على الحائط.

ومن المفترض أن تكون أجهزة التلفزيون هذه مثبتة على الحائط، لكن يمكنك أيضًا شراء حامل منفصل لتثبيتها إذا كنت تفضل ذلك.

وبالرغم من أنها مهيأة سابقًا، إلا أن هناك احتمالية أن تنزلق لوحات MicroLED خارج المحاذاة بمرور الوقت، ويجب أن تكون قادرًا على تعديلها باستخدام مفك البراغي، إذا دعت الحاجة.

وبالنسبة إلى الشكل الذي تبدو عليه هذه المجموعات، تدعي شركة سامسونج أنها تحصل على درجة نقطية أدق من الإصدارات القديمة من The Wall.

وكما تتوقع، فإنها جميعها شاشات بدقة 4K، وهي تدعم HDR10 و Dolby Vision، وبالنظر إلى أن اللوحة نفسها رقيقة وحساسة، تعتمد أجهزة تلفزيون MicroLED على صندوق خارجي للتوصيل، مثل الكثير من المجموعات المتميزة الحديثة من سامسونج.

ولم تؤكد الشركة بعد كونها تدعم HDMI 2.1 أو معدل التحديث 120 هرتز، وبالمثل، لا توجد أية معلومات حتى الآن عن أوقات الاستجابة أو دعم معدلات التحديث المتغيرة.

ويمكنك مشاهدة ما يصل إلى أربع إدخالات في وقت واحد في مجموعة MicroLED هذه مع وضع العرض المتعدد من سامسونج، ويمكنك تحويل الشاشة بقياس 110 إنشات إلى أربع لوحات بقياس 55 إنشًا.





