تويتر تقفل حساب ترامب وتهدد بحظره

أقفلت منصة تويتر حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته (دونالد ترامب) لمدة 12 ساعة بعد إزالة ثلاث تغريدات تضمنت انتهاكات متكررة وخطيرة لسياسة النزاهة المدنية.

وتقول المنصة: إنه سيتم تعليق الحساب بشكل دائم إذا استمرت الانتهاكات، ولن يتم فتحه ما لم يحذف ترامب بالكامل التغريدات الثلاث المسيئة.

ويأتي القرار بعد أن قام ترامب بتغريد مقطع فيديو قالت تويتر: إنه يمثل تهديدًا بالعنف.

وقال حسب أمان تويتر: نتيجة للوضع العنيف غير المسبوق والمستمر في واشنطن العاصمة، طلبنا إزالة ثلاث تغريدات من حساب realDonaldTrump تم نشرها في وقت سابق اليوم بسبب الانتهاكات المتكررة والخطيرة لسياسة النزاهة المدنية الخاصة بنا.

وأضاف: يعني هذا أن حساب realDonaldTrump يغلق لمدة 12 ساعة بعد إزالة هذه التغريدات، وإذا لم تتم إزالة التغريدات، فسيظل الحساب مقفلاً، وتؤدي الانتهاكات المستقبلية لقوانين تويتر، بما في ذلك سياسات النزاهة المدنية أو التهديدات العنيفة، إلى تعليق دائم لحساب realDonaldTrump.

واختبر ترامب مرارًا وتكرارًا سياسات شبكات التواصل الاجتماعي، لكن رسائله تلقت في بعض الأحيان معاملة خاصة بسبب وضعه.

وقيدت تويتر تصريحات ترامب السابقة القائمة: عندما يبدأ النهب يبدأ إطلاق النار بموجب قواعدها ضد تمجيد العنف، واستشهدت بقاعدة تتعلق بتصريحات قادة العالم لعدم حذف التصريح.

وقالت المنصة الآن: إن السياسة لم تعد على رأس أولوياتها، وتنتهي سياسة المصلحة العامة الخاصة بنا – التي وجهت إجراءاتنا التنفيذية في هذا المجال لسنوات – حيث نعتقد أن خطر الضرر أعلى أو أكثر خطورة.

ومنذ خسارة ترامب في الانتخابات، يلوح في الأفق احتمال فرض حظر ضد حسابه ضمن المنصة، وأكدت تويتر أنها لن تمنح حسابه مكانة خاصة بعد 20 يناير على الإطلاق.

ووقع ترامب في العام الماضي أمرًا تنفيذيًا يقضي بوقف الحماية القانونية للتطبيقات والمواقع الإلكترونية من أجل معاقبة فيسبوك وتويتر وجوجل على التحيز ضد حساباته.

وحاول لاحقًا منع مشروع قانون الإنفاق الدفاعي بمليارات الدولارات لأنه لم يتضمن إلغاء الحماية المذكورة أعلاه.

وكانت المنصة قد أضافت تحذيرات إلى التغريدات قبل حذفها وسط أعمال عنف في واشنطن العاصمة، ويقول التحذير: هذا الإدعاء بتزوير الانتخابات محل نزاع، ولا يمكن الرد على هذه التغريدة أو إعادة تغريدها أو إبداء الإعجاب بها نظرًا لخطر العنف.

وأزالت كل من فيسبوك ويوتيوب مقطع الفيديو الذي نشره ترامب، والذي وصف مثيري الشغب بأنهم مميزين وحث المؤيدين على تذكر هذا اليوم إلى الأبد.

Future violations of the Twitter Rules, including our Civic Integrity or Violent Threats policies, will result in permanent suspension of the @realDonaldTrump account.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021