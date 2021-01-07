تلفزيونات سامسونج تتضمن ميزة المدرب الذكي

تستخدم ميزة جديدة تسمى المدرب الذكي Smart Trainer ضمن تلفزيونات شركة سامسونج الحديثة كاميرا للمساعدة في حساب كل تمرين رياضي وتحليل شكلك، وهي جزء من تطبيق Samsung Health الذي تم إطلاقه عبر أجهزة تلفزيون الشركة العام الماضي.

ويحول Samsung Health المنزل بسلاسة إلى صالة ألعاب رياضية شخصية، وتتميز ميزة المدرب الذكي الجديدة بتتبع الوضع وتحليله في الوقت الفعلي، تمامًا مثل المدرب الشخصي.

وأثناء التمرين وبعده، توفر ميزة المدرب الذكي تعليقات على النموذج، وتساعدك في حساب عدد التمارين، وتقدر السعرات الحرارية المحروقة.

ومن خلال الفيديو والتدريب التفاعلي عبر التحكم الصوتي الذي يدعم بيكسبي، فإن ميزة Smart Trainer تجعل تجربة التمرين في المنزل خاصة.

ولا تتضمن التلفزيونات كاميرات، ويجب عليك إرفاق المستشعر الخاص بك حتى يتمكن النظام من رؤيتك وتعقبك خلال فصل اللياقة البدنية التفاعلي.

وتقول سامسونج: يعرض المدرب الذكي مدربًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي عبر الشاشة اليسرى، وصورة لنفسك عبر الشاشة اليمنى، مما يسمح لك بفحص وضعك، وإحصاء عدد التمارين، وتلقي التعليقات في الوقت الفعلي حول أدائك، تمامًا كما لو كنت في فصل تدريب شخصي.

وتضيف: يتذكر مدرب الذكاء الاصطناعي كيف تحب ممارسة الرياضة، من نوع التمرين إلى الشدة، وتحصل على تعليقات حول السعرات الحرارية المحروقة والمقاييس الأخرى، حتى تتمكن من تتبع لياقتك.

وبفضل ميزة المزامنة التلقائية الجديدة التي تربط بين مجموعة مختارة من تلفزيونات سامسونج الذكية وهواتف جالاكسي وساعات جالاكسي، يمكنك اختيار التمرين عبر هاتفك وإرساله إلى التلفزيون، بينما تقوم ساعتك تلقائيًا بتتبع تقدمك، دون لمس أي زر.

وبالنظر إلى أن الميزة تعتمد على كاميرا خارجية لتقييم حركتك، فقد تتأثر دقتها بحسب جودة الكاميرا المستخدمة.

وبغض النظر عن الأجهزة، هناك أيضًا مسألة المحتوى المتوافق، وقالت سامسونج: إن ميزة المدرب الذكي تعمل مع نحو 24 مقطع فيديو للتمارين عند إطلاقها، من شركاء، مثل: Jillian Michaels و Obe Fitness و barre3.





