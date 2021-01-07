إل جي تعلن عن التشكيلة الجديدة من LG Gram

أعلنت شركة إل جي عن تشكيلة 2021 من أجهزة الحواسيب المحمولة Gram، التي تتميز بالتصميم الجديد بالإضافة إلى بعض الترقيات الداخلية.

وكالعادة، تستفيد إل جي من معرض CES لطرح النسخ المحدثة من تشكيلة حواسيبها المحمولة الخفيفة الوزن Gram.

وبالنسبة لعام 2021، تقول الشركة: إن الحواسيب المحمولة معتمدة من منصة Intel Evo، التي تهدف إلى المصادقة على أن الحاسب المحمول يمكنه الحصول على عمر بطارية لا يقل عن تسع ساعات، والشحن السريع والاستيقاظ السريع من النوم.

ولم تغير إل جي الميزات الأساسية لتشكيلة Gram، حيث تشتهر هذه التشكيلة من الحواسيب المحمولة بكونها خفيفة الوزن بشكل كبير.

ويبلغ وزن حاسب Gram 17 نحو 1.3 كيلوجرام، وهو نفس وزن سابقه، ومن غير المعتاد رؤية جهاز حاسب محمول بقياس 17 إنشًا يقل وزنه عن 1.5 كيلوجرام.

ولدى الحاسب نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10 للحصول على مساحة أكبر قليلاً، بحيث إن هذه النسبة توفر مساحة عمودية أكبر من النسبة التقليدية 16:9.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول إل جي: إن النماذج الصدفية الجديدة تتمتع بتصميم نحيف من الجوانب الأربع وتحتل الشاشة نسبة 90 في المئة، وتوضح الشركة أيضًا أنها كبرت لوحة المفاتيح ولوحة اللمس لتوفير الراحة والكفاءة.

وتتضمن جميع الحواسيب على معالجات إنتل من الجيل الحادي عشر ويمكن أن تأتي مزودة برسومات Iris Xe أو رسومات UHD، وذاكرة الوصول العشوائي التي تصل إلى 16 جيجابايت، ولدى الأجهزة قارئات لبصمات الأصابع.

وتحتوي النماذج بقياس 16 و 17 إنشًا على بطارية كبيرة بقوة 80 واط تقول إل جي: إنها تستطيع تشغيلها لمدة تصل إلى 19.5 ساعة دون توصيل، فيما تحتوي النماذج الأصغر على بطارية بقوة 72 واط.

وقال (جانغ إيك هوان) Jang Ik-hwan، نائب الرئيس الأول لشركة إل جي ورئيس وحدة أعمال تكنولوجيا المعلومات في الشركة: تواصل العلامة التجارية LG gram في رفع مستوى سوق الحواسيب المحمولة الفائقة النحافة والخفيفة الوزن لتكون مرادفًا لقابلية التنقل غير المسبوقة والأداء من الدرجة الأولى.

وأضاف: تمنح أحدث تشكيلة من حواسيب gram المستهلكين القدرة على الاستمتاع بالإنتاجية الأفضل وتجارب المشاهدة الغامرة أينما ذهبوا، وذلك بفضل التصميمات الأكثر أناقة ونسبة العرض إلى الارتفاع البالغة 16:10 مع الحفاظ على وزنه الخفيف.





