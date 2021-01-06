يعد اللعب بالألعاب التي تتطلب العديد من اللاعبين عبر الإنترنت أكثر من مجرد ترفيه، حيث تتيح للاعبين التواصل مع الأصدقاء الافتراضيين والدردشة معهم، وفي الوقت نفسه يمكن للاعب أن يُصادف المتصيدون والمتنمرين، حيث إن فرضية مواجهة أحد المتنمرين موجودة بشكل كبير جدًا أثناء اللعب، وهذا هو سبب قلق الكثير من اللاعبين وأولياء الأمور.

ويمكن أن يأتي الهجوم بغرض التنمر لأى شخص، على سبيل المثال: قد يصدر من بعض اللاعبين الكثير من الإهانات أو التهديدات خاصة للاعبين الذين ينضموا لأول مرة للعبة، وغالبًا ما تكون الأثار المترتبة عند التعرض إلى التنمر هو حدوث الكثير من المشاكل النفسية التي قد تصل إلى حد الاكتئاب، لذا إذا بدأ زملائك في الفريق أو المنافسون في إظهار السلوك غير اللائق أو إظهار التنمر فإليك ما يمكنك فعله.

إليك 4 نصائح تساعدك في مواجهة حالات التنمر أثناء اللعب عبر الإنترنت:

1- ابق هادئًا:

حاول أن تتذكر أن أي شيء يكتبه المتنمر أو يقوله هو مجرد كلمات، ولا داعي للقيام بالرد عليه بأسلوبه نفسه أو الذعر إذا هُددت بحظرك عند خسارة مباراة ما، طالما أنك لم تنتهك أي قواعد في اللعبة فلن يحظرك أحد، وتذكر أن القواعد هي نفسها للجميع.

إذا كانت الكلمات المسيئة التي وجهت إليك قد تردد صداه في ذهنك حتى بعد نهاية اللعبة، فلا تلوم نفسك كثيرًا، وبدلًا من ذلك ناقش هذه الأفكار السلبية مع الأشخاص الذين تثق بهم، مثل: صديق أو أحد أفراد العائلة، حيث ستمنحك هذه الدردشة فرصة للتخلص من هذه الأفكار والنظر إلى الموقف من منظور مختلف، والشعور بالدعم.

2- لا تخجل من الشكوى:

إذا كان هناك لاعب معين يقوم بتوجيه الإساءات أو الألفاظ غير اللائقة إليك بشكل متكرر فيجب عليك الإبلاغ عنه على الفور، حيث توفر جميع الألعاب عبر الإنترنت تقريبًا طريق لتقديم الشكاوى ضد المستخدمين الذين يتصرفون بشكل غير لائق تجاه الآخرين.

على سبيل المثال: يحث مشرفو منصة Steam اللاعبين على الإبلاغ عن الانتهاكات التي يرتكبها اللاعبين الآخرون، كما يقوم المشرفون بفرض حظر على اللاعبين الذين يقومون بالتنمر بشكل تصاعدي، حيث كُلما كثرت الشكوى تجاه هذا اللاعب قل تقييمه في مجتمع اللاعبين أو يُحظر من المشاركة في المنتديات.

كما توفر منصة (إكس بوكس) Xbox نظام سمعة للاعبين، فإذا قدم اللاعبون شكاوي بشكل متكرر تجاه لاعب معين، فقد لا يُحظر بشكل فوري، بدلًا من ذلك سيعطي تقييم متدرج يصل إلى تقييده في النهاية باللعب فقط مع اللاعبين الذين حصلوا على تقييمه نفسه.

3- حظر اللاعبين العدوانيين أو تصفية رسائل الدردشة الخاصة بهم:

تتميز معظم منصات الألعاب عبر الإنترنت بأدوات تتيح لك التعامل مع اللاعبين المسيئين، حيث يمكنك إعداد مرشح تلقائي للدردشة لتجنيب تلقي الرسائل المسيئة، وإذا تعرضت لمضايقات في قناة صوتية، فقم بكتم الصوت العدواني، وإذا تعرضت للمضايقة أثناء اللعبة فأضف اللاعب المعين إلى قائمة الحظر لديك لمنعه من الاتصال بك.

4- حافظ على خصوصية معلوماتك الشخصية:

إذا كان اللاعبون الذين تتشارك معهم اللعب عبر الإنترنت يعرفون عنك فقط اسمك في اللعبة، فلن يؤذوك في الحياة الواقعية، ومع ذلك، لا يبدأ اللاعبون السيئون دائمًا بهذه الطريقة، حيث قد تجد بعض اللاعبين يبدون لطفاء للغاية عند التواصل للمرة الأولى.

وقد يُظهرون اهتمامًا وديًا بك من خلال طلب اسمك الحقيقي أو صورة أو روابط إلى حسابات مواقع التواصل الخاصة بك، ولكن هذه المعلومات يمكن أن تساعدهم أيضًا في العثور عليك ومضايقتك عبر منصات أخرى، لذا قبل أن تفكر في إعطاء أي شخص معلومات عن نفسك، تأكد من أنك تثق به، وإذا أراد شخص غريب معرفة عنوانك أو طلب صورًا لك في الدقائق الأولى من اللعب فلا تستجب له على الفور.

وإذا كنت تخشى أن يتم التعرف عليك من خلال عنوان IP الخاص بك ومضايقتك حتى عند مغادرة اللعبة، فقم باللعب من خلال اتصال آمن، من خلال استخدام إحدى خدمات VPN، مثل: خدمة NordVPN لإخفاء عنوان IP الحقيقي الخاص بك، لذلك لن يكون لدى المتنمرون أدنى فكرة عن المكان الذي تعيش فيه.





