متصفح Edge يحصل على ميزة مزامنة طال انتظارها

بدأت شركة مايكروسوفت بطرح ميزة مزامنة سجل التصفح وعلامات التبويب المفتوحة ضمن متصفح Microsoft Edge.

وبعد ما يقرب من عام منذ الإصدار الأولي، يرى بعض مستخدمي Microsoft Edge الآن ميزة مزامنة سجل التصفح الكامل وعلامات التبويب المفتوحة في المستعرضات.

ويتم الطرح بشكل تدريجي، ويمكنك التحقق لمعرفة ما إذا كانت الميزة متاحة في بلدك من خلال الانتقال إلى الإعدادات ومن ثم الملفات الشخصية ومن ثم خيار المزامنة وتمكين سجل التصفح وعلامات التبويب المفتوحة في الخيارات.

ولا تتمتع كل دولة بإمكانية الوصول إلى ميزة المزامنة الإضافية حتى الآن، ويبدو أن المملكة المتحدة هي من الأسواق الأولى التي تشاهد ميزة مزامنة سجل التصفح وعلامات التبويب المفتوحة.

وتتيح هذه الميزات الجديدة لمستخدمي Microsoft Edge مزامنة جميع صفحات الويب التي زاروها مع أجهزة ويندوز 10 أو macOS، أو حتى مع الإصدارات المحمولة من المتصفح لنظامي التشغيل أندرويد و iOS.

وتحتاج إلى التوجه إلى قسم الإعدادات عبر جميع الأجهزة التي تستخدم Microsoft Edge من أجل التمكين اليدوي لميزة مزامنة سجل التصفح وعلامات التبويب المفتوحة، ويتضمن هذا أيضًا الإصدارات المحمولة.

وأطلقت مايكروسوفت في البداية متصفحها المستند إلى Chromium في 15 يناير 2020 دون تمكين العديد من خيارات المزامنة المهمة.

ويسمح متصفح Microsoft Edge بمزامنة كلمات المرور والإشارات المرجعية، كما يسمح بإرسال مواقع الويب المفتوحة من جهاز محمول إلى جهاز الحاسب.

ومع ذلك، فقد افتقر متصفح مايكروسوفت الجديد إلى ميزات مألوفة لمستخدمي متصفح كروم، مثل مزامنة سجل التصفح وعلامات التبويب المفتوحة.

ووصلت مزامنة الإضافات في شهر مايو، ووعدت مايكروسوفت في الأصل بوصول ميزة مزامنة سجل التصفح وعلامات التبويب المفتوحة في الصيف.

وبدأت ميزة مزامنة سجل التصفح وعلامات التبويب المفتوحة بالوصول من خلال القنوات التجريبية للمتصفح في أواخر شهر نوفمبر، وتظهر الآن في القناة الثابتة.

ويتم إجراء التغيير من جانب الخادم، لذلك لا يحتاج المستخدمون إلى اتخاذ أي إجراء للحصول على الميزة الجديدة.

وتواصل مايكروسوفت تحسين متصفحها بشكل منتظم، حيث أضافت حديثًا أداة مفيدة لأخذ لقطة للشاشة وميزة مقارنة الأسعار، ويتم أيضًا تحديث Microsoft Edge قريبًا بعلامات التبويب العمودية والإشعارات الجديدة لاختراق كلمة المرور.





