لعبة Minecraft Earth من مايكروسوفت تنتهي

تتجه شركة مايكروسوفت إلى إغلاق لعبة Minecraft Earth للهواتف المحمولة في شهر يونيو بسبب الوباء المستمر.

وهدفت اللعبة الطموحة إلى منافسة Pokémon Go وتغطية العالم في كتل افتراضية للاعبين للالتقاء واللعب معًا.

ويقول فريق Minecraft: تم تصميم Minecraft Earth حول حرية الحركة واللعب التعاوني – وهما شيئان أصبحا مستحيلان في الوضع العالمي الحالي.

وأضاف: نتيجة لذلك، اتخذنا القرار الصعب بإعادة تخصيص مواردنا لمناطق أخرى توفر قيمة لمجتمع Minecraft وإنهاء دعم Minecraft Earth في شهر يونيو 2021.

ويتم إطلاق الإصدار النهائي للعبة اليوم، مما يقلل من مقدار الوقت الذي يستغرقه التصنيع في اللعبة وتكلفة بعض المواد.

وجرى تصميم الإصدار النهائي من اللعبة من أجل السماح للاعبين بالتصنيع والبناء بسهولة وأمان في المنزل في الأشهر المقبلة قبل تعطيل اللعبة في 30 يونيو.

ولن يتمكن اللاعبون بعد الآن من تنزيل Minecraft Earth أو تشغيلها بعد 30 يونيو، وتقوم مايكروسوفت بحذف بيانات اللاعب في الأول من شهر يوليو.

وكشفت مايكروسوفت للمرة الأولى عن Minecraft Earth في شهر مايو 2019، وكانت فكرتها تتمحور حول إعادة تجربة لعب Minecraft في العالم الحقيقي من خلال الواقع المعزز والسماح للاعبين ببناء مبانٍ افتراضية من المواد.

وركزت اللعبة على التفاعلات الاجتماعية مع الآخرين، وكانت جزءًا من جهد أكبر عبر مايكروسوفت للاستفادة من مساعدة فرق HoloLens و Azure للخوادم السحابية.

وقبل إصدار اللعبة، قامت آبل بدعوة مايكروسوفت إلى خشبة المسرح في مؤتمر المطورين العالميين WWDC من أجل عرض اللعبة الجديدة.

ولن يتمكن اللاعبون الآن من شراء العناصر في Minecraft Earth، ويتم تحويل أي أرصدة مدفوعة من الياقوت إلى Minecoins، التي يمكنك استخدامها لشراء الجلود والخرائط والألعاب المصغرة في Minecraft Marketplace.

ويقول فريق Minecraft: نحن ممتنون للموهبة المذهلة في مجتمع Minecraft، ولم يكن هذا قرارًا سهلاً، ونحن نبذل قصارى جهدنا للتأكد من حصولك على أقصى استفادة من اللعبة قبل نهايتها.





