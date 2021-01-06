فيسبوك مطالبة بدفع 5 ملايين دولار بسبب ميزة Nearby

تسببت ميزة Nearby بتغريم شركة فيسبوك بمبلغ 3.83 مليون يورو لصالح شركة إيطالية لتطوير البرمجيات.

وأظهرت وثيقة محكمة اطلعت عليها وكالة رويترز أن محكمة الاستئناف في مدينة ميلانو الإيطالية أمرت فيسبوك بدفع مبلغ 4.70 ملايين دولار كتعويض للشركة الإيطالية لنسخها ميزة Nearby ضمن شبكتها الاجتماعية.

وأيدت محكمة الاستئناف التي تتخذ من ميلانو مقرًا لها حكمًا صدر في عام 2019، لكنها زادت من مبلغ التعويضات الذي يتعين على فيسبوك دفعها، والتي تم تحديدها في البداية بمبلغ 350 ألف يورو.

وقال الحكم القضائي الصادر في عام 2019: انتهكت عملاقة الشبكات الاجتماعية قوانين المنافسة وحقوق النشر من خلال نسخها لميزة من تطبيق Faround المملوك لشركة Business Competence الإيطالية.

وتعود القضية إلى عام 2012، حيث أطلقت Business Competence في ذلك العام برنامج Faround الذي تم تصميمه لمساعدة المستخدمين في العثور على أصدقاء فيسبوك بالقرب من موقعهم.

وذكرت وكالة رويترز في وقت سابق أن التطبيق انتشر بسرعة في السوق الإيطالية، ومع ذلك، أطلقت فيسبوك ميزة Nearby الخاصة بها بعد أشهر فقط، التي تنافست أيضًا مع أمثال Foursquare و Yelp، وبحسب ما ورد تراجعت تنزيلات Faround.

وكان Faround هو تطبيق الشبكات الاجتماعية الجديد الأكثر تنزيلًا في إيطاليا خلال أسبوع 22 نوفمبر 2012، وذلك وفقًا لبيانات من شركة قياس حركة المرور عبر الإنترنت App Annie.

وردت الشركة الإيطالية لتطوير البرمجيات برفع دعوى قضائية ضد فيسبوك في عام 2013، وأفادت وكالة رويترز أن المحكمة أصدرت حكمًا أوليًا لصالحها في عام 2016، وتم الإعلان عنه في عام 2017.

وأمرت المحكمة فيسبوك بتعليق ميزة مشاركة الموقع في إيطاليا أو دفع غرامات قدرها 5000 يورو يوميًا بسبب انتهاك حقوق النشر والمنافسة غير العادلة.

ووافقت فيسبوك على وقف الميزة في إيطاليا أثناء استئنافها للحكم، لكن المحاكم اللاحقة انحازت إلى شركة Business Competence الإيطالية.

وردًا على القرار، قال متحدث باسم فيسبوك لوكالة رويترز: إن الشركة تلقت قرار المحكمة وتدرسه بعناية.





