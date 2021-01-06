صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف التعامل مع العملات الرقمية المشفرة مع خصم 97%

كما يوجد أكثر من دورة حول كيفية استخدام منصة (Tradingview) أسرع وسيلة لمتابعة الأسواق، حيث ستوفر لك أدوات الرسوم البيانية التي تحتاجها لعرض أفكارك وتحاليل التداول ومشاركتها مع الآخرين، وتتيح لك البيانات اللحظية والرسوم البيانية إجراء أبحاثك من أي مكان، والعثور على أفكار جديدة، كما يمكنك الدردشة مع الآخرين، وتحديد توجهات السوق، والتداول مباشرة، بالإضافة إلى ذلك؛ ستتعلم كيفية استخدام منصة (Binance) في التداول.