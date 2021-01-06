شاشات دل تتضمن زرًا خاصًا لمنصة Microsoft Teams

تستعد شركة دل لإطلاق ثلاث شاشات جديدة في الشهر المقبل، وتأتي كلها مع زر خاص لمنصة Microsoft Teams.

وتدعي دل أنها أنشأت شاشات مؤتمرات الفيديو الأولى في العالم المعتمدة لمنصة Microsoft Teams، وذلك بعد أن بدأت مايكروسوفت باعتماد شاشات العرض وكاميرات الويب وسماعات الرأس في العام الماضي.

وتتوفر الشاشات الجديدة في الشهر المقبل، وتوفر جميعها وصولاً سريعًا إلى منصة Microsoft Teams.

,يسمح الزر المخصص لمستخدمي Microsoft Teams بتشغيل التطبيق بسرعة لإجراء المكالمات المرئية وتلقيها.

ويتم أيضًا دعم الأوامر بدون استخدام اليدين من خلال المساعد الصوتي كورتانا والميكروفون المدمج.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي نشاهد فيها زر Microsoft Teams ضمن الشاشة، لكن الشركات المصنعة لسماعات الرأس كانت سريعة في إضافة الأزرار التي تدعم تطبيق الاتصالات من مايكروسوفت.

وحصلت سماعات الرأس الجديدة والحالية على تكامل أعمق مع Microsoft Teams في العام الماضي، تمامًا كما كان استخدام التطبيق في ازدياد في بداية الوباء.

ويعد زر Microsoft Teams هو المفاجأة الرئيسية مع هذه الشاشات، وتحتوي شاشات دل الثلاثية الخاصة بمؤتمرات الفيديو أيضًا بعض المواصفات المفيدة المصممة لعصر يكون فيه العمل عن بُعد ومكالمات الفيديو أمرًا أساسيًا.

ويتضمن كل منها كاميرا الأشعة تحت الحمراء المنبثقة بدقة 5 ميجابكسل، التي تدعم التعرف على الوجه باستخدام ميزة Windows Hello.

وتقوم دل أيضًا بإضافة ميكروفون لإلغاء الضوضاء ومكبرات الصوت المزدوجة المدمجة بقدرة 5 واط، حتى أن هناك وضعًا مدمجًا ComfortView Plus لتقليل انبعاثات الضوء الأزرق دون تقليل دقة الألوان.

ومع وجود المزيد من الأشخاص الذين يعملون من المنزل، يجب أن يؤدي وجود شاشة بها كل شيء مدمج إلى تسهيل الأمور المكتبية.

وتخطط دل لإطلاق إصدار C2422HE بقياس 24 إنشًا بدقة FHD مقابل 520 دولار، وإصدار C2722DE بقياس 27 إنشًا بدقة QHD مقابل 720 دولار، إلى جانب إصدار C3422WE المنحني بقياس 34 إنشًا بدقة WQHD مقابل 1150 دولار، على أن يتم إطلاق النماذج الثلاثة في 16 فبراير.





