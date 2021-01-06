أهم الترقيات التي ستشهدها أجهزة آبل خلال عام 2021

احتلت شركة آبل خلال عام 2020 عناوين الأخبار بكثرة لأنها أطلقت العديد من الأجهزة الجديدة والإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل أجهزتها المختلفة، ومن المتوقع أن تبني الشركة على هذا النجاح في نواحي عديدة خلال هذا العام 2021، حيث من المتوقع أن يكون هذا العام عامًا مهمًا لحواسيب ماك، كما من المتوقع أيضا أن يحصل كلا من جهاز آيباد اللوحي وساعة آبل على ميزات جديدة مهمة أيضًا.

سنستعرض اليوم أهم الترقيات التي من المتوقع أن تشهدها أجهزة آبل خلال عام 2021:



1- حواسيب ماك الجديدة خلال عام 2021:

أطلقت آبل في عام 2020 معالجها القوي (M1)، وهي تعتبر خطوة كبيرة للشركة في الاعتماد على نفسها في تطوير معالج خاص بها تعمل في حواسيب ماك بدلًا من معالجات شركة إنتل كما فعلتها مع هواتف آيفون، لكن حواسيب ماك الجديدة التي تحتوي على معالج (M1) الجديد جاءت متطابقة تقريبًا مع الطرز السابقة، ولكن يُزعم أن هذا سيتغير في هذا العام.

فوفقًا للمحلل الموثوق Ming-Chi Kuo فإن هناك طرز جديد من حاسوب (MacBook Pro) بقياس 14 و 16 بوصة ستعمل بمعالج (M1) الجديد، مع تصميم جديد كُليًا في أواخر الربع الثاني أو الربع الثالث من هذا العام، ومع عدم وضوح عامل الشكل الجديد كليًا، إلا أن العديد من الشائعات تقول أن آبل ستقوم بتقليص الحافات في حاسوب MacBook Pro الحالي بقياس 13.3 بوصة لتطوير حاسوب محمول جديد بقياس 14 بوصة.

بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن تحتوي الطرز الجديدة من حواسيب ماك القادمة على ميزة التعرف على الوجه (Face ID) ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، لكن (Craig Federighi) نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات، ذكر أن: الشركة لن تطور حاسوب ماك بشاشة تعمل باللمس في السنوات القادمة، ويوافقه في الرأي أيضًا (Phil W. Schiller) نائب الرئيس الأول للتسويق في شركة آبل سابقًا.

بالإضافة إلى ذلك ظهرت العديد من الشائعات عن إعادة تصميم حاسوب (iMac) حيث مر ما يقرب من ثماني سنوات منذ آخر تجديد للحاسوب المكتبي متعدد الإمكانات، ومع أن الطراز القادم قد يحتوي على معالج (M1) بلا شك، إلا أن العديد من مستخدمي هذا الحاسوب المكتبي ما زالوا يأملون في حافات أصغر وشاشات أكبر من الطرز الحالية بقياس 21.5 و 27 بوصات.

2- تحسينات كبيرة في جهاز آيباد هذا العام:

من المتوقع أن تحصل سلسلة حواسيب (iPad Pro) اللوحية على العديد من التحسينات هذا العام وفقًا للمحلل Ming-Chi Kuo، مثل: شاشة LED صغيرة، بالإضافة إلى ذلك قد تحصل على دعم شبكات الجيل الخامس 5G بشكل اختياري وفقًا لموقع Digitimes.

كما من المتوقع أن يعمل الطراز القادم من جهاز (iPad Pro 2021) بمعالج A14 السريع الذي ظهر لأول مرة في جهاز (iPad Air 2020) وهاتف (iPhone 12)، كما سيجلب إصدار نظام التشغيل (iPadOS 15) التغييرات الخاصة به، من ضمنها: دعم حسابات المستخدمين المتعددين وفقًا لبراءة اختراع تقدمت بها آبل في الفترة الأخيرة.

3- ساعة آبل الذكية:

وفقًا للمحلل Ming-Chi Kuo، سيكون هناك ساعة ذكية من آبل مُعاد تصميمها في نهاية عام 2021، حيث من المتوقع أن تأتي بالعديد من الميزات، من ضمنها: وظائف مبتكرة لإدارة الصحة وتصميم محسن بشكل كبير، بالإضافة إلى ذلك تعد ميزة مراقبة ضغط الدم ومراقبة نسبة السكر في الدم من بين الميزات الصحية الجديدة المحتملة في الطراز القادم من الساعة.

4- هواتف آيفون الجديدة:

تعد سلسلة هواتف آيفون 12 التي أطلقتها آبل في نهاية عام 2020 خطوة كبيرة للأمام حيت أتت بخيارات متعددة من حيث حجم الشاشة، بالإضافة إلى دعم شبكات الجيل الخامس 5G الذي طاله انتظاره.

ومع عدم توقع الكثير من التغييرات في هواتف آيفون لهذا العام، إلا أنه مع ذلك ذكر تقريرًا غير مؤكد أن شركة آبل في طريقها إلى تقديم طراز هاتف آيفون بدون منفذ الشحن التقليدي Lightning في عام 2021 حيث سيعتمد الهاتف بالكامل على الشحن اللاسلكي، بالإضافة إلى احتمال ظهور طراز جديد باسم (iPhone 12s).



5- جهاز Apple TV جديد:

ظهرت عدة تقارير تشير إلى أن آبل ستطلق في عام 2021 جهاز (Apple TV) جديد يعمل بمعالج أسرع صُمم خصوصًا لتحسين أداء الألعاب، مما يعمال على تحسين العديد من الألعاب المتاحة في خدمة (Apple Arcade) بالإضافة إلى شائعات عن اتجاه الشركة إلى اطلاق وحدة تحكم للألعاب خاصة بها.





