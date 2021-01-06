آبل تعدل المكافآت التنفيذية بناءً على القيم البيئية

قالت شركة آبل في الإيداع السنوي يوم أمس الثلاثاء: إنها تعدل المكافآت النقدية التنفيذية بناءً على ما إذا كان التنفيذيون يتصرفون ضمن القيم الاجتماعية والبيئية للشركة.

ولم تحدد الشركة المصنعة لهواتف آيفون كيف تقيم التقدم نحو الأهداف المعلنة للشركة، مثل إزالة الكربون من سلسلة توريدها.

وتسرد آبل ست قيم تتضمن الممارسات البيئية، مثل: استخدام المواد المعاد تدويرها في المنتجات والتنوع والشمول بين القوى العاملة لديها وخصوصية وأمن أجهزتها.

وقال الإيداع: بدءًا من عام 2021، يتم دمج المعدل البيئي والاجتماعي والإداري بناءً على قيم آبل والمبادرات المجتمعية الرئيسية الأخرى في البرنامج السنوي للمكافآت النقدية التنفيذية.

وقالت شركة آبل: إن الحد الأدنى من متطلبات الأداء وأهدافها ودفع المكافآت النقدية للمديرين التنفيذيين لن يتغير.

وتستخدم لجنة التعويضات التابعة لمجلس إدارتها المعدل الجديد لزيادة أو تقليل مدفوعات المكافآت بنسبة تصل إلى 10 في المئة بناءً على تقييم لجنة التعويضات لأداء المسؤولين التنفيذيين فيما يتعلق بقيم آبل والمبادرات المجتمعية الرئيسية الأخرى أثناء 2021.

ولم يوضح الإيداع كيف تقوم اللجنة بتقييم المديرين التنفيذيين بناءً على التقدم نحو أهداف آبل المعلنة علنًا حول قيمها.

وقالت شركة آبل في شهر يوليو: إنها تخطط لإزالة انبعاثات الكربون من أعمالها بالكامل، بما في ذلك منتجاتها وسلسلة التوريد المترامية الأطراف بحلول عام 2030.

وفي ذلك الوقت، قالت الشركة: إنها تهدف إلى تحقيق 75 في المئة من الهدف من خلال تقليل الانبعاثات، بينما تأتي نسبة 25 في المئة المتبقية من مشاريع إزالة الكربون أو تعويضه، مثل: زراعة الأشجار والحفاظ على الموائل البحرية.

واستشهدت آبل بالمعدل الجديد في توصيتها للتصويت ضد اقتراح المساهمين لخفض أجر المسؤول التنفيذي بالنسبة إلى متوسط ​​أجر الموظف في آبل.

وكان تعويض الرئيس التنفيذي، (تيم كوك) Tim Cook، لعام 2020 البالغ 14.8 مليون دولار أكبر 256 مرة من متوسط ​​تعويض أبل البالغ 57783 دولار.

ويقول الاقتراح: التعويضات الأمريكية المتضخمة للمسؤولين التنفيذيين ليست مسؤولة عن المجتمع وليست مستدامة للاقتصاد، وخاصة في ظل أزمة الوباء الحالية، ويجب تضمين تخفيض نسب الأجور (المسؤول التنفيذي المعين) في مبادئ برنامج تعويضات التنفيذيين.





