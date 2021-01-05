كيفية إلغاء تثبيت برنامج Adobe Flash في ويندوز لحماية حاسوبك

حددت شركة أدوبي الموعد الرسمي لنهاية دعم برنامجها الشهير (Adobe Flash Player) في نهاية عام 2020، وستبدأ بحظر تشغيل المحتوى الفلاشي على الإنترنت في 12 يناير 2021، حيث إن متصفحات الويب الرئيسية أوقفت الدعم، وتحظره مايكروسوفت في معظم إصدارات نظام التشغيل ويندوز.

الجدير بالذكر أن شركة أدوبي أصدرت برنامج (مشغل الفلاش) Adobe Flash Player في عام 1996، وقد لعب دورًا مهمًا في تاريخ الإنترنت بالكامل خلال هذه السنوات، حيث ساعد في توفير المحتوى التفاعلي على الإنترنت، مثل: تشغيل مقاطع الفيديو والرسوم المتحركة، والألعاب عبر الإنترنت.

وهنا يُطرح سؤالٌ مهمٌ، لماذا أصبح برنامج (Adobe Flash) يمثل خطرًا أمنيًا كبيرًا على حاسوبك؟

كان (مشغل الفلاش) Adobe Flash Player أداة مفيدة جدًا في تطور الإنترنت؛ حيث جلب إمكانيات الرسوم المتحركة و تشغيل الفيديو إلى عالم قائم على النص، وأصبح بفضله بعض التجارب التفاعلية المدهشة ممكنة في الأيام الأولى للإنترنت، ولكنه اليوم يمثل خطرًا أمنيًا كبيرًا.

حيث استغل برنامج (Adobe Flash) في العديد من عمليات الاحتيار عبر الإنترنت، فعلى سبيل المثال: ركزت العديد من عمليات الاحتيال على خداع المستخدمين من أجل تحديث مشغل الفلاش لمشاهدة مقاطع الفيديو، التي لم تكن أكثر من خدعة لنشر تعليمات برمجية ضارة في حاسوبك.

وبسبب مخاوف أمنية؛ قامت معظم المتصفحات الرئيسية بتعطيل مشغل الفلاش، أو حظره تمامًا أثناء الانتقال إلى معيار (HTML5) الأكثر أمانًا لتشفير الوسائط المتعددة.

كما أنه لم ينجح في العمل مع الهواتف الذكية، حيث بدأ يتراجع في عام 2007 عندما قررت شركة آبل أن هاتف آيفون لن يدعمه، وكانت الأجهزة التي تعمل باللمس هي السبب في الكشف عن قيود التنسيق بالفعل.

وبعد أن تلقت آبل العديد من الانتقادات حول هذا القرار، كتب الراحل ستيف جوبز خطابًا مفتوحًا لاذعًا بعنوان (Thoughts on Flash) انتقد فيه إضافة مشغل الفلاش بسبب العيوب الأمنية، وأوجه القصور في الاستجابة للمس، فضلاً عن الآثار السلبية على عمر البطارية.

وبمرور الوقت اعترفت أدوبي بالأمر وقررت إيقاف البرنامج؛ حيث قالت: “إنها لن توفر تحديثات أمنية لبرنامج مشغل الفلاش منذ نهاية عام 2020، وتنصح المستخدمين الآن بإلغاء تثبيته من أجهزتهم”.

كما أن لن يقوم بتشغيل برنامج (Adobe Flash) بتشغيل مقاطع الفيديو والرسوم المتحركة والألعاب عبر الإنترنت اعتبارًا من 12 يناير. وبناء على ذلك؛ فإن حذفه أمر ضروري للغاية لتجنب المشاكل المتعلقة بأمان الجهاز.

أولًا؛ كيفية إلغاء تثبيت برنامج (Adobe Flash) من الحاسوب الذي يعمل بنظام ويندوز؟

قم بتنزيل أداة إلغاء تثبيت برنامج (Adobe Flash Player) لنظام ويندوز من خلال هذا الرابط

اخرج من جميع المتصفحات والبرامج الأخرى التي تستخدم مشغل الفلاش، حيث لا تعمل أداة إلغاء التثبيت إذا كانت هناك أي برامج تستخدم البرنامج تعمل في الحاسوب.

انقر نقرًا مزدوجًا على رمز أداة إلغاء التثبيت التي نزلتها في الحاسوب، ثم اتبع التعليمات التي تظهر لك.

اضغط على خيار (نعم) Yes، إذا رأيت الرسالة (هل تريد السماح للبرنامج التالي بإجراء تغييرات على هذا الحاسوب) Do you want to allow the following program to make changes to this computer.

بعد الانتهاء من تثبيت الأداة؛ اضغط على خيار (إلغاء التثبيت) Uninstall، سيستغرق الأمر وقتًا قصيرًا جدًا؛ ثم ستظهر لك نافذة تشير إلى انتهاء عملية إلغاء التثبيت.



ثانيًا؛ كيفية حذف جميع الملفات والمجلدات المتعلقة بالبرنامج يدويًا من الحاسوب:

انتقل إلى قائمة (ابدأ) Start، ثم اضغط على خيار (Run).

انسخ هذا الأمر (C:\Windows\system32\Macromed\Flash) ثم الصقه في المربع الذي ظهر لك، ثم اضغط على خيار (موافق) Ok.

سيفتح مجلد في حاسوبك يضم ملفات لبرنامج (Adobe Flash Player) احذف جميع الملفات في هذا المجلد.

افتح نافذة (Run) مرة أخرى.

انسخ هذا الأمر أيضًا “C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash” والصقه في المربع الذي ظهر لك، ثم اضغط على خيار (موافق) Ok.

احذف جميع الملفات الموجودة في المجلد الذي فتح لك.

ثم كرر الخطوات السابقة؛ مع هذين الأمرين أيضًا: (appdata%\Adobe\Flash Player%)، و (appdata%\Macromedia\Flash Player%).

بمجرد الانتهاء من تنفيذ كل الأوامر السابقة، أعد تشغيل الحاسوب.





