شاومي تعلن عن هاتف Xiaomi Mi 10i 5G

أعلنت شركة شاومي عن Xiaomi Mi 10i 5G، وهو هاتف جديد مخصص للسوق الهندية ومصنع في البلاد من سلسلتها Mi 10، التي تضم هواتف، مثل: Mi 10 و Mi 10 Pro و Mi 10T و Mi 10T Pro.

ومع ذلك، فإن الهاتف في الأساس عبارة عن نسخة معاد تسميتها من الإصدار الخاص بالمنطقة Mi 10T Lite 5G، الذي هو بالأساس نسخة معاد تسميتها من إصدار Redmi Note 9 Pro 5G.

ويأتي Xiaomi Mi 10i 5G بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.67 إنشات وبدقة 1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9، وسطوع 450 شمعة في المتر المربع الواحد، و HDR10، ومعدل أخذ عينات باللمس 240 هرتز.

وتمتاز الشاشة المثقوبة والغطاء الخلفي للجهاز بحماية من زجاج Gorilla Glass 5، ويزن الهاتف 215 جرام، ويبلغ قياسه 165.4×76.8×9 ملم، وهو مزود بطبقة مقاومة للماء وفقًا لمعيار IP53.

ويحتوي هاتف Xiaomi Mi 10i 5G على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل مع الثبيت الإلكتروني للصورة، ويمكنها تصوير مقاطع فيديو بمعدل 30 إطارًا في الثانية بدقة 1080 بكسل ومقاطع فيديو الحركة البطيئة بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

وتوجد وحدة كاميرا مستديرة الشكل في الجهة الخلفية، وتتميز بمستشعر ISOCELL HM2 من سامسونج بدقة 108 ميجابكسل، وتقترن بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل مع مجال رؤية 120 درجة، مع عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل.

وبفضل تقنية ISO المزدوجة الأصلية وتقنية تجميع وحدات البكسل المتاحة للكاميرا الرئيسية، يعد Xiaomi Mi 10i 5G بنتائج تصوير أفضل في ظروف الإضاءة الخافتة، وهو يدعم تسجيل الفيديو بمعدل يصل إلى 30 إطارًا في الثانية بدقة 4K وتصوير فيديو الحركة البطيئة بمعدل 960 إطارًا في الثانية.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 750G مع مودم X52 5G مدمج، إلى جانب ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPPDR4x و 256 جيجابايت من مساحة التخزين من نوع UFS 2.2.

وتوجد فتحة SIM مشتركة لإضافة بطاقة microSD للجهاز، ويحتوي Xiaomi Mi 10i 5G على 11 مستشعر حرارة مدمج في الجانب الخلفي لتعديل درجة حرارة الجهاز، وبالإضافة إلى ذلك، يتم تنظيم درجة الحرارة الداخلية عن طريق نظام التبريد المدمج.

ويعمل هاتف Xiaomi Mi 10i 5G بواجهة المستخدم MIUI 12 المستندة إلى أندرويد 10، مع بطارية بسعة 4820 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقوة 33 واط.

وتقول شاومي: إنه يجب شحن البطارية من 0 في المئة إلى 100 في المئة خلال 58 دقيقة، ويوجد أيضًا منفذ لسماعة الرأس، ومستشعر بصمة جانبي، ومكبر الأشعة تحت الحمراء، ودعم الصوت العالي الدقة، ومكبرات صوت استيريو.

وتبدأ الشركة الصينية بيع Xiaomi Mi 10 5G بدءًا من يوم 8 يناير، ويمكن شراء الهاتف الذكي بثلاثة ألوان هي Midnight Black و Atlantic Blue و Pacific Sunrise.

وفيما يلي أسعار Xiaomi Mi 10i 5G:

6 + 64 جيجابايت بسعر 290 دولار.

6 + 128 جيجابايت بسعر 300 دولار.

8 + 128 جيجابايت بسعر 330 دولار.





