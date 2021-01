سامسونج لديها شاشات OLED للحواسيب المحمولة

عمدت شركة سامسونج للتشويق إلى شاشات OLED الجديدة لأجهزة الحواسيب المحمولة، مما يبرز جودة الصورة الفائقة.

وعرضت Samsung Display الصفات التي تتمتع بها شاشات OLED لأجهزة الحواسيب المحمولة من خلال مقطع فيديو تم تحميله عبر منصة يوتيوب.

وقالت عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية: إن الشاشات الجديدة تقدم ألوانًا سينمائية عالية النقاء، كما توفر رؤية رائعة أثناء العمليات الخارجية في الشمس.

وتوفر شاشات OLED لأجهزة الحواسيب المحمولة تغطية HDR بنسبة 85 في المئة، وفقًا لسامسونج.

وشوقت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة لتشكيلة الشاشات الجديدة لأجهزة الحواسيب المحمولة من خلال مقطع فيديو تمت مشاركته عبر يوتيوب بعنوان: Samsung OLED لأجهزة الحواسيب المحمولة: جودة الصورة الفائقة.

وادعت شركة سامسونج في الفيديو أن الشاشات الخاصة بها توفر تغطية التدرج اللوني DCI-P3 بنسبة 120 في المئة، مقارنةً بالشاشة التقليدية التي توفر تغطية بنسبة 74 في المئة من DCI-P3.

وتشمل المزايا الأخرى للشاشات الجديدة الخاصة بالشركة لأجهزة الحواسيب المحمولة ألوانًا سوداء حقيقية (0.0005 شمعة) ونسبة تباين عالية تبلغ 1،000،000:1.

وتتمتع الشاشات أيضًا بميزات وتفاصيل ساطعة في المشاهد المظلمة، وأنهت سامسونج مقطع الفيديو بالقول: إن شاشاتها لأجهزة الحواسيب المحمول تبث الحياة في كل إطار.

وتم الكشف عن تشكيلة أجهزة الحواسيب المحمولة لعام 2021 من سامسونج في الشهر الماضي، وتشمل Galaxy Book Flex 2 و Galaxy Book Flex 2 5G و Galaxy Book Ion 2 و Notebook Plus 2.

وبينما لا تستخدم أي من أجهزة الحواسيب المحمولة هذه الشاشات، فمن المحتمل أن سامسونج تخطط لإطلاق المزيد من أجهزة الحواسيب المحمولة في وقت لاحق من هذا العام، التي تستخدم شاشات OLED.

وتستعد سامسونج لاستضافة حدث The First Look 2021 غدًا، 6 يناير، ومن المحتمل أن تكشف النقاب عن المزيد من التفاصيل حول تشكيلة أجهزة الحواسيب المحمولة الخاصة بها مع شاشات OLED في هذه المناسبة.

وقدمت Samsung Display في عام 2020 شاشات OLED إلى آسوس ودل وإتش بي ولينوفو وريزر، وتقول الشركة الآن: إنها تخطط لإطلاق لوحة OLED بدقة Full HD وبقياس 15.6 إنشًا.

وتعد سامسونج الشركة الرائدة في سوق شاشات OLED الصغيرة الحجم، لكنها امتنعت عن تصنيع هذه النوعية من الشاشات ذات الحجم الكبير لأجهزة، مثل أجهزة الحواسيب المحمولة وأجهزة التلفاز حتى عام 2019.