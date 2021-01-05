سامسونج تطلق هاتف Galaxy M02s

أكدت شركة سامسونج حديثًا أن هاتفها الذكي القادم Galaxy M02s سيتم إطلاقه رسميًا في السوق الهندية في 7 يناير، لكن الشركة كشفت النقاب رسميًا في نيبال عن الجهاز نفسه قبل أيام قليلة من الموعد المحدد.

وكما يوحي الاسم، فإن Galaxy M02s يخلف تشكيلة Galaxy M01 التي تم تقديمها في الهند في العام الماضي.

ويوفر الهاتف الذكي كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي بدقة 13 ميجابكسل وبطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير.

ويتميز الهاتف الذكي بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 إنشات وبدقة 1560×720 بكسل ونتوء أعلى الشاشة الذي تشير إليه الشركة باسم Infinity-V.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 450 من كوالكوم ثماني النواة مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 506، وهناك كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 موجودة داخل نتوء على شكل قطرة ماء.

وبالنسبة لتكوينات الذاكرة، فإن Galaxy M02s يأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، وهناك أيضًا فتحة لبطاقة microSD لتوسيع سعة التخزين حتى 512 جيجابايت.

أما في قسم التصوير، فإن الجهاز يتميز بكاميرا ثلاثية في الخلف تتضمن مستشعرًا أساسيًا بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

وتقدم شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة للكاميرا العديد من الميزات، مثل: التحكم في ISO والفلاش التلقائي والتكبير الرقمي و HDR والتعريض الضوئي.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم OneUI المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 10، وهناك بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقوة 15 واط، وتدعي الشركة أن البطارية الكبيرة يمكنها تشغيل الفيديو ليوم كامل

ويباع النموذج الوحيد من الهاتف ذو الميزانية المحدودة بسعة 4/64 جيجابايت بسعر 140 دولار في نيبال ويأتي بثلاثة ألوان هي الأزرق والأسود والأحمر.





