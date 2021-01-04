Slack تبدأ عام 2021 بانقطاع كبير في الخدمة

تعطلت منصة الاتصالات التجارية Slack في أول يوم عمل كامل من عام 2021، وقالت الشركة اليوم الاثنين: قد يواجه العملاء مشكلة في تحميل القنوات أو الاتصال بالمنصة في هذا الوقت.

وأضافت: يقوم فريقنا بالتحقيق وسنتابع الأمر بمزيد من المعلومات بمجرد حصولنا عليها، ونعتذر عن أي إزعاج قد يحدث.

ويؤثر الانقطاع في كل من موقع الويب وتطبيق الهاتف الذكي، كما يؤثر في قدرة المستخدمين على إرسال الرسائل واستلامها.

وبدأ المستخدمون بالإبلاغ عن المشكلات في نحو الساعة 7 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وأصدرت الشركة أول تحديث لها حول المشكلة في الساعة 7:14 مساءً.

وكانت المنصة تبلغ في البداية عن مشكلات تتعلق بالاتصال بالخدمة والرسائل، وتحول الأمر إلى انقطاع كامل للخدمة في الساعة 7:20 مساءً، وذلك وفقًا لصفحة الحالة الخاصة بها.

وتظهر الصفحة أن جميع جوانب Slack، بما في ذلك عمليات تسجيل الدخول والرسائل والمكالمات والاتصالات، غير متوفرة.

وأصبحت منصة Slack عنصرًا أساسيًا بين العديد من الشركات التي تحولت من المكتب الفعلي إلى المكتب الافتراضي خلال جائحة فيروس كورونا.

وتقول الشركة: إن لديها حاليًا نحو 10 ملايين مستخدم يوميًا يعتمدون على المنصة لإدارة الأعمال.

ومع ذلك، فإن عشرات الآلاف وحتى الملايين من الأشخاص الذين يعودون إلى العمل اليوم الاثنين بعد عطلة طويلة غير قادرين على الوصول إلى الخدمة أو إرسال واستقبال الرسائل.

وتظهر الرسائل كما لو تم إرسالها، لكنها تظهر باللون الرمادي في الدردشة، ويظهر بعد قليل إشعار “لا يمكن الإرسال”.

ويوضح موقع مراقبة الانقطاعات عبر الإنترنت DownDetector أن أكبر المشكلات هي الاتصال بمنصة Slack، يليها إرسال الرسائل.

وتظهر المدن الكبرى في الولايات المتحدة، مثل: نيويورك وشيكاغو وبوسطن، باللون الأحمر عبر خريطة DownDetector، مما يعني أنها مشمولة في الانقطاع.

وتقول التقارير الواردة من المملكة المتحدة والصين ودول أخرى أيضًا أن Slack لا تعمل بشكل صحيح، وتوافد العديد من المستخدمين إلى منصة تويتر لمشاركة رأيهم بشأن تعرض Slack لانقطاع الخدمة.

يذكر أن هذا هو الانقطاع الثاني الذي يحدث لمنصة Slack في غضون بضعة أشهر فقط، حيث كانت المنصة تواجه مشكلات في شهر أكتوبر، مما ترك المستخدمين في جميع أنحاء العالم غير قادرين على إرسال أو استقبال الرسائل.





