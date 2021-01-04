موظفو جوجل يعلنون عن خطط نقابية

أعلن موظفو شركة جوجل عن خطط نقابية من خلال الانضمام إلى نقابة عمال الاتصالات الأمريكية CWA، على أن تكون نقابة عمال ألفابت مفتوحة أمام جميع الموظفين والمتعاقدين في الشركة الأم لشركة جوجل.

وتهدف الخطط النقابية لمعالجة القضايا المستمرة، مثل: التفاوت في الأجور والانتقام والعقود الحكومية المثيرة للجدل.

وقالت (نيكي أنسيلمو) Nicki Anselmo، مديرة البرنامج في جوجل: يعتمد هذا الاتحاد على سنوات من التنظيم الشجاع من موظفي جوجل.

وأضافت: رأينا أن شركة جوجل تستجيب عند العمل بشكل جماعي، مثل محاربة سياسة الأسماء الحقيقية، ومعارضة مشروع مافن، والاحتجاج على المدفوعات التي تم منحها للمديرين التنفيذيين الذين ارتكبوا تحرشًا جنسيًا.

ولطالما اشتكى متعاقدو جوجل من المعاملة غير المتكافئة مقارنة بالموظفين العاملين بدوام كامل.

وفي حين أنهم يشكلون غالبية القوى العاملة في جوجل، إلا أنهم غالبًا ما يفتقرون إلى مزايا الموظفين بدوام كامل.

وفي عام 2019، صوت ما يقرب من 80 متعاقدًا مع جوجل في بيتسبرغ للانضمام إلى نقابة عمال الصلب المتحدة.

ويخطط اتحاد عمال ألفابت للانضمام إلى نقابة CWA، التي تمثل العمال في ماساتشوستس وماين ونيو هامبشاير وفيرمونت وكاليفورنيا.

وتأتي هذه الأخبار بعد شهر واحد من تقديم المجلس الوطني لعلاقات العمل شكوى تزعم أن جوجل فصلت بشكل غير قانوني عاملين كانا ينظمان احتجاجات للموظفين.

وكان الموظفان يتحركان ضد قرار الشركة بالعمل مع IRI Consultants، وهي شركة مشهورة بجهودها المناهضة للنقابات.

كما يأتي التحرك بعد طرد (تيمنيت جيبرو) Timnit Gebru، خبيرة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي البارزة في شهر ديسمبر.

في بيان صحفي للإعلان عن النقابة، كتب اتحاد عمال ألفابت: لقد تسبب الفصل من العمل في غضب الآلاف منا، بما في ذلك العمال السود والبنيون الذين يشعرون بالحزن بسبب تصرفات الشركة وغير متأكدين من مستقبلهم في جوجل.

وفي وقت سابق من هذا العام، صوت الموظفون في منصة التمويل الجماعي Kickstarter للانضمام إلى نقابة الاتحاد الدولي للموظفين المحترفين.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها موظفو الياقات البيضاء (الشخص الذي يؤدي عملاً مهنيًا أو مكتبيًا أو إداريًا) في صناعة التكنولوجيا إلى النقابات.

وإذا نجحت الجهود النقابية في جوجل، يقول الأعضاء: إنهم يلتزمون بنسبة واحد في المئة من أجرهم السنوي للنقابة، بحيث تخصص الأموال لدفع الرسوم القانونية وتنظيم الموظفين.





