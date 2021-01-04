مايكروسوفت طلبت من AMD المساعدة بشأن Xbox Series X

بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من إصدار Xbox Series X و Xbox Series S، لا تزال شركة مايكروسوفت تكافح لتلبية الطلب على منصات الألعاب الجديدة، مع توقع استمرار نقص المخزون حتى شهر أبريل 2021 على الأقل.

وأكد (فيل سبنسر) Phil Spencer، نائب الرئيس التنفيذي الحالي للألعاب في شركة مايكروسوفت، أن الشركة تعمل بكامل طاقتها لتوفير المزيد من مخزون Xbox Series X.

وكشف رئيس علامة Xbox التجارية أنه تواصل مع AMD للسؤال عن إمكانية زيادتها للإنتاج من أجل المساعدة في تلبية الطلب المرتفع.

وقال سبنسر: أتلقى الكثير من الأسئلة حول لماذا لم نبني المزيد، ولماذا لم نبدأ مبكراً، ولماذا لم نشحن الأجهزة في وقت سابق، وجوابي هو أن هذا الأمر يتعلق بالفيزياء والهندسة

وأضاف: نحن نبني المنصات بأسرع ما يمكن، وجميع خطوط التجميع لدينا تعمل بكامل طاقتها، وتواصلت مع شركة AMD لطلب المساعدة في تسريع توفير المنصات في السوق.

وتصنع AMD وحدة معالجة الرسومات RDNA من الفئة 2 ووحدة المعالجة المركزية AMD Zen 2 لكل من Xbox Series X و Xbox Series S، ومن خلال زيادة إنتاج AMD لهذه الرقاقات، يمكن تصنيع المزيد من المنصات بواسطة مايكروسوفت.

لكن AMD لا تصنع الرقاقات لأجهزة مايكروسوفت فقط، حيث تستخدم منصة PS5 أيضًا وحدة معالجة الرسومات RDNA من الفئة 2 ووحدة المعالجة المركزية AMD Zen 2، وقد عانت أيضًا من نقص المخزون منذ إطلاقها.

وقال سبنسر: لسنا الوحيدين الذين نواجه مثل هذه المشكلة، حيث من الواضح أن شركة سوني تعاني من نقص شديد في المعروض من منصة PlayStation 5.

وأضاف: عندما تنظر إلى بطاقات الرسومات من AMD و Nvidia، فإنك تلاحظ وجود الكثير من الاهتمام بالألعاب في الوقت الحالي ومبيعات المنصات هي مجرد علامة على ذلك، ونقص المعروض من الأجهزة هي علامة على ذلك.

وأوضح سبنسر أن الشركة تعمل بأقصى ما تستطيع، وأنه يقدر صبر الناس بينما تعمل مايكروسوفت على بناء المزيد من المنصات.

ويبدو أن مايكروسوفت مصممة على بناء المزيد من المنصات، إلا أن العملية مرتبطة بالمكونات المطلوبة للبناء، ونشهد حاليًا نقصًا في بطاقة رسومات AMD و Nvidia، الذي قد يستمر حتى شهر فبراير 2021.

ووفقًا للمعلومات، فقد تعرضت كل من AMD و Nvidia لقيود بشأن ذاكرة GDDR6 ومن المرجح أن تستمر في مواجهة النقص حتى أوائل العام المقبل.

وتُستخدم ذاكرة الوصول العشوائي GDDR6 في منصات PS5 و Xbox Series X، وقد يؤثر نقصها في إنتاج المنصات الجديدة.





