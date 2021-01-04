سامسونج تؤكد رسميًا حدث Galaxy S21 في 14 يناير

من المقرر إطلاق شركة سامسونج لتشكيلة هواتفها الرائدة التالية Galaxy S21 في 14 يناير، وقد أكدت الشركة للتو الشائعات السابقة حول موعد حدث Unpacked التالي.

ويبدأ حدث Unpacked في الساعة 7 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ أو 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي، ويحمل هذه المرة عنوان: “مرحبا بكم في ملحمة كل يوم”.

وكتبت الشركة: احتلت تكنولوجيا الهاتف المحمول على مدار العام الماضي مركز الصدارة في الحياة اليومية حيث يعمل الناس عن بُعد ويقضون وقتًا أطول في المنزل.

وأضافت: الانتقال السريع إلى عالم الجوال أولاً يجلب معه الحاجة إلى الأجهزة التي يمكنها تحويل الحياة اليومية إلى تجربة غير عادية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعلن الشركة عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة في هذا الحدث، خلفاء تشكيلة Galaxy S20 للعام الماضي.

وتشمل التشكيلة Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus المتطابقان، بحيث من المتوقع أن يكون الجهازان متشابهان إلى حد كبير، باستثناء الحجم.

بالإضافة إلى الهاتف الأكثر تميزًا Galaxy S21 Ultra، الذي يقدم مواصفات وكاميرات أفضل، على غرار نظيره لعام 2020، إلى جانب الشاشة المنحنية ودعم القلم الإلكتروني S-Pen من سامسونج.

وليس هناك الكثير لاستخلاصه من الفيديو التشويقي للحدث، الذي يبدو ببساطة أنه وحدة كاميرا Galaxy S21 تطفو داخل مكعب شبه شفاف.

لكن من الناحية العملية، يبدو أن كل تفاصيل هذه الهواتف الجديدة قد تسربت بالفعل، بما في ذلك صور GIF متحركة أكثر دقة لما يجب أن تبدو عليه هذه الوحدات.

كما يبدو أن لدى سامسونج جهاز جديد لتتبع العناصر المفقودة ينافس أجهزة Tile، ومجموعة من سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Pro، ولن نتفاجأ إذا ظهر أحدهما أو كلاهما إلى جانب تشكيلة الهواتف الجديدة.

ويساعد هذا الحدث في إعادة تنظيم إيقاع منتجات عملاقة الإلكترونيات الاستهلاكية في المستقبل لإفساح المجال للأجهزة القابلة للطي.

وقالت سامسونج في 28 أكتوبر 2020: نتوقع أن نسجل نموًا مرتفعًا في المستقبل بسبب الهواتف القابلة للطي، حيث سجل Galaxy Z Flip و Galaxy Z Fold 2 مبيعات قوية للغاية بالرغم من الصعوبات العامة في الطلب الضعيف نسبيًا على القطاعات المتميزة وسط جائحة كورونا.





