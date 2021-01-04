الترقية إلى ويندوز 10 ما زالت متاحة مجانًا.. إليك كيفية القيام بذلك 

قدمت شركة مايكروسوفت لمستخدمي نظامي التشغيل ويندوز 7، وويندوز 8 خلال عام 2015 برنامجًا للترقية إلى نظام ويندوز 10 مجانًا، حيث سمح برنامج الترقية للمستخدمين الذين لديهم مفاتيح ترخيص أصلية بالترقية إلى أحدث نظام تشغيل بدون أي تكلفة إضافية.

ولكن المشكلة أن عرض الترقية المجاني لنظام التشغيل (ويندوز 10) انتهى اعتبارًا من 30 يوليو 2016، حيث توقفت إشعارات الترقية، وبدأ تطبيق (الحصول على Windows 10‏) المعروف اختصارًا GWX في الاختفاء. من الناحية النظرية؛ هذا يعني أن الطريقة الوحيدة للترقية إلى نظام ويندوز 10 حاليًا هي دفع ثمن النسخة.

ولكن أشار تقرير جديد من موقع (Windows Latest) إلى أن العرض لا يزال ساريًا، ويمكن للمستخدمين الذين لديهم ترخيص أصلي لنظام Windows 7 أو Windows 8.1 الترقية إلى ويندوز 10 والحصول على ترخيص رقمي مجانًا.

يشير التقرير أيضًا إلى أن مايكروسوفت لا تزال سعيدة جدًا باحترام هذا العرض لأنها لا تخطط لإلغائه في أي وقت قريبًا. حيث قد قال شخص يدعي أنه موظف في مايكروسوفت قبل عام في منشور على موقع (Reddit): ” كان عرض الترقية المجاني لنظام التشغيل (ويندوز 10) لمدة عام عبارة عن حملة تسويقية، كما أكد أن مايكروسوفت تهتم كثيرًا بحصة ويندوز 10 السوقية أكثر من اهتمامها بالأموال التي يمكنها جنيها من بيع هذه التراخيص”.

انتهاء دعم نظام ويندوز 7 منذ عام تقريبًا:

تعد هذه هذه الأخبار جيدة للغاية لمستخدمي نظام ويندوز 7، لأن شركة مايكروسوفت أوقفت الدعم لنظام ويندوز 7 اعتبارًا من يوم 14 يناير 2020، وذلك بعد مرور أكثر من عشر سنوات على إطلاقه لأول مرة في 2009. ويعني ذلك أن جهازك الذي يعمل بنظام ويندوز 7 سيصبح أكثر عرضة لمخاطر الأمان والفيروسات لأنك لن تتلقى أي تحديثات، ومنها: تحديثات الأمان.

لذلك يجب عليك الترقية إلى إصدار ويندوز أحدث حيث يتوافر إصدارين هما: نظام Windows 8.1 – ودعمه مستمر حتى عام 2023 – ونظام Windows 10.

أهم شيء يجب أن تضعه في اعتبارك هو أن الترقية من ويندوز 7 إلى ويندوز 10 ستعمل على حذف الإعدادات والتطبيقات. لأنه بسبب الاختلاف الكبير بين الإصدارين لا يمكنك الاحتفاظ بجميع تطبيقاتك الحالية، بالرغم من وجود خيار للاحتفاظ بملفاتك وبياناتك الشخصية.

لذلك يجب عليك تحديد التطبيقات التي تستخدمها بانتظام حتى تتمكن من الحصول عليها بسهولة عن طريق تنزيلها مرة أخرى. يمكنك أيضًا ترقية نظام ويندوز 8.1 بالطريقة نفسها، ولكن دون الحاجة إلى حذف التطبيقات والإعدادات.

إليك الخطوات التي يمكنك اتباعها للترقية من نطام ويندوز 7 إلى ويندوز 10 مجانًا:

إذا كان جهازك يعمل بنسخة أصلية – مرخّصة بشكل صحيح ومفعلة – من نظام التشغيل ويندوز 7/8/8.1 – إصدارات Windows 7 Home، أو Windows 7 Pro، أو Windows 7 Ultimate، أو Windows 8.x Home أو Business -، فيمكنك اتباع الخطوات التالية لترقيتها إلى ويندوز 10:

قبل البدء؛ يوصى بالتحقق من أي تحديثات جديدة لبرنامج التشغيل وتحديثات BIOS، وإلغاء تثبيت برنامج الأمان التابع لأي جهة خارجية مؤقتًا. (يمكنك إعادة تثبيته بعد اكتمال الترقية) ثم افصل أي أجهزة خارجية للتخزين غير ضرورية حتى تكتمل الترقية.

احفظ نسخة احتياطية لكافة المستندات والتطبيقات والبيانات الهامة في جهازك.

توجه إلى صفحة تنزيل نظام التشغيل ويندوز 10 في موقع مايكروسوفت عبر هذا الرابط.

تحت قسم (إنشاء وسائط تثبيت ويندوز 10) Create Windows 10 installation media؛ اضغط على خيار (تنزيل الأداة الآن) Download tool now.

بعد اكتمال التنزيل، انقر نقرًا مزدوجًا على الملف. وعند المطالبة؛ حدد خيار (ترقية هذا الكمبيوتر الآن) upgrade this PC now.

سيتم سؤالك بعد ذلك؛ هل تريد الاحتفاظ بملفاتك الشخصية أو البدء من جديد. تذكر: البدء من جديد أو الاحتفاظ بملفاتك يعني في كلا الحالتين أنه سيتم حذف جميع التطبيقات والإعدادات لترقية نظام التشغيل إلى ويندوز 10.

بمجرد اكتمال الترقية؛ وتوصيل الإنترنت ستحصل على ترخيص رقمي لنظام التشغيل ويندوز 10، الذي يمكنك تأكيده من خلال الانتقال إلى (الإعدادات) Settings، ثم (التحديث والأمان) Update & Security، ثم (التنشيط) Activation.

ملاحظة: يرتبط الترخيص الرقمي الذي حصلت عليه بالجهاز الذي قمت بترقيته، مما يعني أنه يمكنك إعادة تهيئة القرص الصلب، وإجراء تثبيت لإصدار ويندوز 10 نفسه في أي وقت، لن تحتاج إلى مفتاح ترخيص وسيكون التنشيط تلقائيًا.





