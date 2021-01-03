أفضل الخصومات على هواتف سامسونج بمناسبة العام الجديد

تقدم الكثير من الشركات والمتاجر الإلكترونية الكثير من العروض والخصومات لعملائها خلال هذا الأسبوع بمناسبة بداية العام الجديد 2021، لذلك سنستعرض اليوم أفضل الخصومات المتاحة على هواتف سامسونج في أمازون السعودية.

تُعتبر هواتف سامسونج من أفضل الهواتف المتاحة في السوق حاليًا، حيث تتميز بمواصفات رائعة، مثل: الشاشة الكبيرة لمشاهدة المحتوى بصورة أفضل، والتصميم الأنيق النحيف مع البطارية ذات السعة الكبيرة، بالإضافة إلى الكاميرا الخلفية المتعددة العدسات التي تقدم لك صورًا مذهلة.

إذا كنت تفكر في شراء هاتف ذكي جديد حاليًا، يُعتبر أحد هواتف سامسونج خيارًا مناسبًا جدًا نظرًا إلى مواصفاته القوية وسعره المميز، إليك أفضل الخصومات المتاحة على هذه الهواتف الآن:

1- هاتف Galaxy S20 Ultra:

المعالج: معالج سامسونج (Exynos 990) ثماني النوى.

الشاشة: بمقاس 6.9 بوصات من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبدقة 3200 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 511 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 12 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: بدقة 108 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 48 ميجابكسل، والرابعة: عدسة للعمق ToF تطلق عليها سامسونج اسم DepthVision

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 40 ميجابكسل، وبفتحة للعدسة F/2.2.

البطارية: بسعة 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 45 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare.

اللون: أسود، أو رمادي.

نسبة الخصم: 31%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 5039 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 33%، أي بسعر 3499 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- هاتف Galaxy Note 20 Ultra:

يعتبر هاتف (Galaxy Note 20 Ultra) من أفضل هواتف سامسونج في الفئة الرائدة بفضل مواصفاته الرائعة، وميزاته القوية، بالإضافة إلى أنه يدعم أحدث إصدار من قلم سامسونج الإلكتروني.

المعالج: معالج سامسونج (Exynos 990) ثماني النوى.

الشاشة: بمقاس 6.9 بوصات من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبدقة 3088 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 511 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث حتى 120 هرتزًا.

سعة التخزين الداخلية: 512 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 12 جيجابايت.

الكاميرا: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل بزاوية فائقة الاتساع، والثانية: بدقة 108 ميجابكسل واسعة الزاوية، والثالثة: عدسة مقربة (periscope telephoto) بدقة 12 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 5x، والتقريب الرقمي حتى (50 مرة) 50x، بالإضافة إلى مستشعر التركيز التلقائي (Laser AF Sensor).

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة للعدسة F/2.2.

البطارية: بسعة 4500 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 واطًا.

اللون: أسود، أو أبيض.

نسبة الخصم: 20%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 5499 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 20%، أي بسعر 4399 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

3- هاتف Galaxy S20 Plus:

المعالج: معالج سامسونج (Exynos 990) ثماني النوى.

الشاشة: بمقاس 6.7 بوصات من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبدقة 3200 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 525 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 64 ميجابيكسل، والرابعة: عدسة للعمق ToF تطلق عليها سامسونج اسم DepthVision.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.2.

البطارية: بسعة 4500 ميلّي أمبير/ الساعة تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 25 واطًا.

اللون: الأزرق.

نسبة الخصم: 35%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 3829 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 35%، أي بسعر 2499 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

4- هاتف Galaxy S20:

المعالج: معالج سامسونج (Exynos 990) ثماني النوى.

الشاشة: بمقاس 6.2 بوصات من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبدقة 3200 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 563 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.

الكاميرا: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 64 ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.2.

البطارية: بسعة 4000 ميلّي أمبير/ الساعة تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 25 واطًا.

اللون: الوردي.

نسبة الخصم: 38%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 3399 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 38%، أي بسعر 2099 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

5- هاتف Galaxy S20 FE:

المعالج: معالج سامسونج (Snapdragon 865) ثماني النوى، ويدعم شبكات 5G.

الشاشة: من نوع (Super AMOLED) بقياس 6.5 بوصات، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث حتى 120 هرتزًا، وتدعم تقنية (+HDR10).

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.

الكاميرا: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 8 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

البطارية: 4500 ميلّي أمبير/ الساعة تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 25 واطًا.

اللون: Cloud Lavender.

نسبة الخصم: 27%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 2999 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 27%، أي بسعر 2199 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

6- هاتف Galaxy Note 10 Plus:

المعالج: معالج سامسونج (Exynos 9825) ثماني النوى.

الشاشة: من نوع (Dynamic AMOLED) بمقاس 6.8 بوصات، وبدقة 1440 × 3040 بكسلًا، وبكثافة 498 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 256 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 12 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: بدقة 16 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: عدسة (TelePhoto) بدقة 12 ميجابكسل، والرابعة: عدسة للعمق ToF تطلق عليها سامسونج اسم DepthVision.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 10 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 4300 ميلّي أمبير/ الساعة، مع دعم الشحن الفائق السرعة بقدرة 45 واطًا، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي بقدرة قد تصل إلى 20 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare.

الألوان: أبيض أو أسود أو فضي.

نسبة الخصم: 41%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 4379 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 41%، أي بسعر 2589 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

7- هاتف Galaxy Note 10:

المعالج: معالج سامسونج (Exynos 9825) ثماني النوى.

الشاشة: من نوع (Dynamic AMOLED) بمقاس 6.3 بوصات، وبدقة 1080 × 2280 بكسلًا، وبكثافة 401 بكسل في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 256 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.

الكاميرا: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: بدقة 16 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: بدقة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 10 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 3500 ميلّي أمبير/الساعة، وتدعم الشحن الفائق السرعة بقدرة 45 واطًا، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 12 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare.

اللون: الأسود.

نسبة الخصم: 40%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 3829 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 40%، أي بسعر 2299 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

8- هاتف Galaxy Note 10 Lite:

المعالج: معالج سامسونج (Exynos 9810) ثماني النوى.

الشاشة: من نوع (Super AMOLED) بمقاس 6.7 بوصات، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، وبكثافة 393 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.

الكاميرا: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: بدقة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 4500 ميلّي أمبير/الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 واطًا.

اللون: الأحمر.

نسبة الخصم: 35%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 2189 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 35%، أي بسعر 1419 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

9- هاتف Galaxy S10 Plus:

المعالج: معالج سامسونج (Exynos 9820) ثماني النوى.

الشاشة: من نوع Dynamic OLED بمقاس 6.4 بوصات، وبدقة 3040 × 1440 بكسلًا.

سعة التخزين الداخلية: 512 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.

الكاميرا: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: بدقة 16 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: بدقة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 10 ميجابكسل، والثانية: بدقة 8 ميجابكسل.

اللون: الأسود.

نسبة الخصم: 54%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 3949 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 54%، أي بسعر 2099 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

10- هاتف Galaxy S10 Lite:

المعالج: معالج (Snapdragon 855) ثماني النوى.

الشاشة: من نوع Super AMOLED Plus بمقاس 6.7 بوصات، وبدقة 1080 × 2400 بكسل.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.

الكاميرا: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابكسل، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: بدقة 5 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل.

اللون: الأزرق.

نسبة الخصم: 39%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 2299 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 39%، أي بسعر 1399 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

11- هاتف Galaxy M31s:

يعتبر هاتف سامسونج (Galaxy M31s) من الهواتف المتوسطة المميزة.



المعالج: معالج (Exynos 9611) ثماني النوى بتردد 2.3 جيجاهرتز.

الشاشة: من نوع (Super AMOLED) بمقاس 6.5 بوصات، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، وبكثافة 400 بكسل في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 6 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 64 ميجابكسل واسعة الزاوية، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل بزاوية فائقة الاتساع، والثالثة: بدقة 5 ميجابكسل، والرابعة: عدسة للعمق بدقة 5 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 6000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 واطًا.

نظام التشغيل: أندرويد 10 المستند إلى واجهة المستخدم (One UI 2.1).

اللون: الأسود.

نسبة الخصم: 23%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 1149 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 23%، أي بسعر 879 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.





