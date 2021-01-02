متجر تطبيقات هواوي يعيد إدراج ألعاب تينسنت

جرى إزالة ألعاب شركة تينسنت من متجر تطبيقات هواوي يوم أمس الجمعة مؤقتًا، في اليوم الأول من العام الجديد، بعد الخلاف حول تقاسم الإيرادات بين الشركات الصينية فيما يتعلق باتفاقية ترويجية تم حلها لاحقًا في اليوم نفسه.

ولم يتمكن مستخدمو متجر تطبيقات هواوي خلال معظم يوم أمس الجمعة من تنزيل ألعاب تينسنت من Huawei AppGallery، بما في ذلك لعبتها المحمولة الأكثر شهرة Honor of Kings، لكن لا تزال ألعاب تينسنت المثبتة عبر الهواتف أو التي تم تنزيلها من متاجر تطبيقات أندرويد الأخرى متاحة.

وقال إشعار رسمي نُشر في مجتمع ألعاب هواوي: قامت Tencent Games من جانب واحد بإجراء تغييرات مهمة على التعاون بين الطرفين، مما أدى إلى عقبات كبيرة أمام استمرار التعاون، وبعد التقييم الدقيق من فريقنا القانوني، كان علينا الامتثال للطلب ذي الصلة من جانب واحد من تينسنت لوقف التعاون وإزالة ألعاب تينسنت من Huawei AppGallery.

وأضاف الإشعار: هواوي معجبة بالإنجازات والمكانة المطلقة في السوق لأعمال ألعاب تينسنت، في حين أننا لا نوافق، يمكننا فهم طلب تينسنت الناشئ عن موقفها.

ونمت الإيرادات من أعمال الألعاب عبر الإنترنت التابعة لشركة تينسنت بنسبة 45 في المئة على أساس سنوي في ربع سبتمبر، وهي الأسرع منذ الربع الثالث من عام 2017، وذلك وفقًا لنتائجها التي تم الإعلان عنها في شهر نوفمبر.

وقال إشعار تم نشره في مجتمع الألعاب في تينسنت: إن الألعاب تمت إزالتها فجأة في منتصف الليل بسبب عدم تجديد اتفاقية مشروع ترويج ألعاب الهاتف المحمول بين الطرفين.

وذكر الإشعار أيضًا أن تينسنت كانت تتواصل بنشاط وتتفاوض مع هواوي وتأمل في إعادة تطبيقات الألعاب في أقرب وقت ممكن.

وفي ليلة الجمعة، نشرت تينسنت إشعارًا آخر تقول فيه: إن الشركة توصلت إلى اتفاق مع هواوي.

وجاء في الإشعار أن ألعاب تينسنت متاحة الآن في متجر تطبيقات هواوي مرة أخرى، ويواصل كلا الجانبين العمل معًا لجلب تجارب وخدمات أفضل للعملاء.

واندلع نزاع مماثل في شهر أغسطس علنًا في الولايات المتحدة عندما أزالت آبل وجوجل لعبة فورتنايت الخاصة بشركة Epic Games من متاجر التطبيقات لانتهاكها لإرشادات الدفع داخل التطبيق، مما دفع Epic Games لرفع دعاوى قضائية فيدرالية تتحدى القاعدة.

وكانت هواوي تصر على اقتطاع 50 في المئة من مبيعات ألعاب تينسنت ضمن متجرها للتطبيقات، وتم حذف ألعاب تينسنت لأن الشركات لم تكن قادرة على الاتفاق على الصفقة.

وتبيع تينسنت بعضًا من أفضل الألعاب عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، بينما تمتلك هواوي حصة 41.4 في المئة من سوق الهواتف المحمولة في الصين و 14.9 في المئة من السوق العالمية.

وعارض عدد من مطوري الألعاب طلبات عائدات هواوي، وذكرت التقارير الصادرة في شهر سبتمبر أن لعبتين صينيتين، Rise of Kingdoms و Genshin Impact، لم تتمكنا من التوصل إلى صفقة مع متاجر التطبيقات، بما في ذلك هواوي، بسبب الخلافات حول تقاسم الإيرادات.

ومن النادر أن ينخرط عمالقة التكنولوجيا الصينيون في خلافات مع الشركات في الأماكن العامة لأن مثل هذه الخلافات غالبًا ما يتم حلها خلف الأبواب المغلقة.

وقالت تينسنت في شهر نوفمبر: إن لعبة Honor of Kings أصبحت أول لعبة على أي منصة بمتوسط أكثر من 100 مليون مستخدم نشط يوميًا.

وكان لدى متجر تطبيقات هواوي أكثر من 390 مليون مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من شهر نوفمبر 2019، ولا يزال صغيرًا مقارنةً بمتجر Google Play الذي كان لديه أكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريًا في الفترة نفسها.





