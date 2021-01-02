بيتكوين تخترق حاجز 30000 دولار للمرة الأولى

وسعت عملة بيتكوين الرقمية ارتفاعها القياسي اليوم السبت، حيث بدأت العام باختراق حاجز 30 ألف دولار للمرة الأولى، مع تزايد عدد المتداولين والمستثمرين الذين يراهنون على أنها في طريقها لتصبح وسيلة الدفع السائدة.

وتم تداول سعر العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند 32460 دولار أمريكي في وقت مبكر من اليوم السبت بعد ساعات فقط من تجاوزها حاجز 30 ألف دولار.

ويأتي هذا الأداء بعد عام ارتفعت فيه عملة بتكوين بأكثر من 300 في المئة في عام 2020، مع مكاسب تقارب 50 في المئة في شهر ديسمبر فقط.

وارتفعت العملة في 30 نوفمبر 2020 إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات تقريبًا عند 19793 دولار، وبحلول نهاية يوم 31 ديسمبر 2020، ارتفعت العملة المشفرة بنحو 10000 دولار إضافية.

وقفزت القيمة السوقية لعملة بيتكوين أيضًا إلى نحو 610 مليار دولار لتتخطى العديد من الشركات الأكثر شهرة في العالم.

وكانت العملة موجودة منذ عقد من الزمان أو نحو ذلك، وشهدت في عام 2020 نموًا في الطلب من جانب المستثمرين الأمريكيين الكبار الذين تجذبهم صفاتها للتحوط من التضخم وإمكانية تحقيق المكاسب السريعة، فضلاً عن التوقعات بأنها ستصبح طريقة المدفوعات السائدة.

وقال المستثمرون: إن الإمداد المحدود من عملة بيتكوين – التي تنتجها ما يسمى بأجهزة حواسيب التعدين والتي تتحقق من صحة كتل المعاملات من خلال التنافس على حل الألغاز الرياضية – ساعد في تعزيز التحركات الصعودية خلال الأيام الأخيرة.

كما رأى البعض أنها ملاذ آمن خلال جائحة فيروس كورونا، على غرار الذهب.

ويتم تداولها في العديد من البورصات، وأكبرها Coinbase، التي تستعد هي نفسها للاكتتاب العام لتصبح المنصة الأولى من هذا النوع التي تُدرج في بورصة وول ستريت.

وهناك العديد من العملات المشفرة المنافسة التي تستخدم تقنية البلوك تشين أو دفتر الأستاذ الإلكتروني، ومن ضمنها إيثريوم، العملة الرقمية الثانية في العالم من حيث الحجم، التي ارتفعت بنسبة 465 في المئة في 2020 وارتفعت بنسبة 5.3 في المئة اليوم السبت.

وقد ساعد المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على صعود عملة بيتكوين من خلال طباعته للأموال، مع البنوك المركزية الأخرى، في محاولة لدرء أسوأ الآثار الاقتصادية للوباء.

وكان الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) يضغط على الكونجرس لإصدار ضوابط تحفيز أكبر، وينظر الكثيرون إلى هذه الإجراءات على أنها محفزات محتملة للتضخم وسيئة للدولار الأمريكي، وكلاهما يمكن أن يكون إيجابيًا لبيتكوين.





