من الشائع جدًا أن يحاول شخص ما اختراق حسابك وسرقة معلوماتك، ومع أن هذا قد ينطبق هذا على أي موقع ويب أو خدمة، إلا أنه من المتوقع أن تواجهه في جهاز الألعاب (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 أيضًا، لذلك يجب البحث عن طريقة لتأمينه، وأسهلها تفعيل ميزة المصادقة الثنائية 2FA.



لذا إذا كنت تتطلع إلى إضافة طبقة أمان إضافية في جهازك، فيمكنك تفعيل ميزة (المصادقة الثنائية) 2FA، ومن ثم حتى إذا وصل أحدهم إلى كلمة المرور الخاصة بك لأي سبب من الأسباب فإن حسابك سيظل آمنًا، خاصةً أنه سيكون مرتبط بمشترياتك من الألعاب في متجر سوني، ومرتبط أيضًا بالمستويات التي وصلت لها في الألعاب والعديد من الأمور الأخرى.



إليك كيفية تفعيل ميزة المصادقة الثنائية في جهاز بلاي ستيشن 5:

انتقل إلى (الإعدادات) في جهاز بلاي ستيشن 5.

اضغط على خيار (المستخدمون والحسابات) Users and Accounts.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الأمان) Security.

اضغط على خيار (المصادقة الثنائية) 2-Step Verification.

حدد طريقة تلقي كود التحقق هل عبر (رسالة نصية) Text Message أو (تطبيق المصادقة) Authenticator App.

إذا اخترت (الرسالة النصية) فقم بإدخال رقم هاتفك في المربع الخاص بذلك، أما إذا كنت ترغب في استخدام (تطبيق للمصادقة) فقم بمسح رمز (الاستجابة السريعة) QR الذي يظهر لك في الشاشة بكاميرا الهاتف، ثم أدخل الرمز الذي تلقيته من التطبيق.

بغض النظر عن اختيارك، سيُطلب منك استخدام هذه الطريقة للتحقق من تسجيل الدخول.

ملاحظة: بشكل عام، يعد تطبيق المصادقة أكثر أمانًا من استخدام هاتفك المحمول، لذلك نوصي بهذه الطريقة عندما يكون ذلك ممكنًا، حيث يمكنك استخدام احد التطبيقات، مثل: تطبيق Authy أو تطبيق Google Authenticator الذي يجعل هذه المهمة سهلة للغاية.

وإذا كنت تخطط لاستخدام نظارة الواقع الافتراضي مع منصة الألعاب الجديدة (PlayStation 5) فإن المحول الخاص بالنظارة لن يأتي ضمن الصندوق، حيث أكد أحد ممثلي شركة سوني أن المحول لن يُشحن مع منصة الألعاب الجديدة، وأنه سيتعين على من يريده تقديم طلب للحصول على واحد بشكل منفصل ومجاني.

ولمعرفة كيفية تقديم الطلب، يمكنك الاطلاع على مقال: “كيفية الحصول على محول نظارة PS VR لجهاز PS5 من سوني مجانًا“.





