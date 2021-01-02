آبل تهدد بإزالة تطبيق Amphetamine بسبب اسمه

يدعي مطور تطبيق Amphetamine لنظام macOS أن شركة آبل قد هددت بسحبه من متجر تطبيقات ماك لانتهاكه لأحد إرشادات متجر التطبيقات بسبب اسمه، وذلك بالرغم من أن شركة آبل قد عرضته في الماضي.

ويعود تاريخ Amphetamine إلى عام 2014، وهو تطبيق يُستخدم لإبقاء جهاز ماك مستيقظًا، مما يمنع نظام التشغيل macOS من النوم.

وجرى عرض التطبيق حتى الآن عبر متجر تطبيقات ماك لمدة ست سنوات، لكن يبدو أن آبل نفسها ربما تستعد لإزالته من العرض تمامًا، بسبب علامتها التجارية.

ويزعم (ويليام جوستافسون) William Gustafson أن أحد ممثلي آبل قد اتصل به يوم 29 ديسمبر مع التهديد بإزالة التطبيق من متجر تطبيقات ماك.

واعتبرت آبل أن التطبيق ينتهك إرشادات متجرها للتطبيقات، وسيتم حذفه في 12 يناير ما لم يتم إجراء تغييرات على التطبيق.

وينص المبدأ التوجيهي المعني على أن التطبيقات التي تشجع على استهلاك التبغ أو منتجات السجائر الإلكترونية أو العقاقير غير المشروعة أو الكميات الزائدة من الكحول غير مسموح بها في متجر التطبيقات.

ويتم رفض التطبيقات التي تشجع القاصرين على استهلاك أي من هذه المواد، ولا يُسمح بتسهيل بيع الماريجوانا أو التبغ أو المواد الخاضعة للرقابة باستثناء الصيدليات المرخصة.

وتدعي آبل على وجه التحديد أن التطبيق يبدو أنه يروج للاستخدام غير الملائم للمواد الخاضعة للرقابة، بحيث يتضمن اسم التطبيق وأيقونته إشارات إلى المواد الخاضعة للرقابة.

ولتجنب الانتهاك، يتعين على جوستافسون إعادة تسمية Amphetamine، وهو إجراء من شأنه أن يجعل من الصعب على المستخدمين الحاليين تتبع التطبيق من أجل التحديثات المستقبلية.

ويؤدي ذلك أيضًا إلى إنهاء أي فوائد من الوعي بالعلامة التجارية الحالية، حيث لن ينتقل ذلك إلى عنوان التطبيق الجديد.

ويعد توقيت طلب إعادة تسمية العلامة التجارية أمرًا مثيرًا للفضول، حيث كان التطبيق موجودًا ضمن متجر تطبيقات ماك دون مشكلة لمدة ست سنوات.

وحقق التطبيق أكثر من 432800 عملية تنزيل وتقييم 4.8 من 5 في متجر تطبيقات ماك الأمريكي، وروجت آبل بنفسها للتطبيق في قصة متجر تطبيقات ماك.

ويعتقد جوستافسون أن التطبيق لا ينتهك الإرشادات، وكتب: أعتقد أيضًا أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يريدون رؤية Amphetamine يستمر في الازدهار دون إعادة تسمية كاملة للعلامة التجارية.

وفي جميع عمليات التواصل التي أجراها جوستافسون مع موظفي آبل على مدى السنوات الست الماضية فيما يتعلق بالتطبيق، لم يزعج اسم Amphetamine أو أيقونته أي واحد منهم.

ويذكر جوستافسون أيضًا كيف تم رفض تحديثات Amphetamine في الماضي، لكن لأسباب تقنية أكثر منها للعلامة التجارية.

ويضيف: تولي آبل اهتمامًا عند مراجعة التطبيقات، ولم يتم التشكيك مرة واحدة في اسم أو أيقونة Amphetamine، وذلك بالرغم من التحديثات البالغ عددها 41 تحديثًا للتطبيق التي جرى إرسالها إلى آبل لمراجعتها.

وتم تقديم استئناف ضد اتهام انتهاك الإرشادات إلى آبل، لكن المطور ليس لديه ثقة كبيرة في عكس مسار آبل بناءً على الاستئناف من تلقاء نفسه.

وإذا واصلت شركة آبل قرارها، يقول جوستافسون: إنه سيعمل إما على إصدار جديد من التطبيق للعودة إلى متجر تطبيقات ماك في أقرب وقت ممكن، أو الاستمرار في رفع مستوى الوعي بإجراءات آبل وانتظار تغيير رأيها.





